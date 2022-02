Rodrigo González critica a Magaly Medina tras pelea con Jessica Newton: “Ella no tiene amigos, tiene aliados estratégicos”

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina. (Foto: composición)

Después que Magaly Medina y Jessica Newton protagonizaran un enfrentamiento tras la nueva pedida de Cassandra Sánchez de Lamadrid, Rodrigo González no dudó en opinar al respecto, asegurando que la periodista no tienen amigos, solo los usa y los desecha.

Estas fuertes expresiones las dio en su programa Amor y Fuego. Incluso, especuló que la enemistad entre Magaly Medina y Jessica Newton sucedió desde mucho antes, y el motivo no fue la nueva pedida de mano a Cassandra.

Como se recuerda, Magaly Medina indicó que esta nueva propuesta de matrimonio le pareció un show para promocionar los conciertos de Deyvis Orosco. Asimismo, criticó a Cassandra Sánchez de Lamadrid por “prestarse al juego”.

“A pesar de que lo querían evitar, ya habían estos rumores que ellas se habían distanciado. Ellas paraban juntas todo el día, nadie las separaba. Magaly incluso puso una historia como excusa, como que no tenían por qué estar juntas siempre, porque ella también tiene muchos amigos y Jessica no es la única”, dijo Rodrigo González en Amor y fuego.

EXPLICA POR QUÉ MAGALY MEDINA SE HABRÍA RESENTIDO CON DEYVIS

En otro momento, el conductor de TV se animó a contar por qué la periodista se habría resentido con Deyvis Orosco. Según Rodrigo González, Magaly Medina se habría incomodado con el cantante luego que aceptara trabajar con Gisela Valcárcel en El Artista del Año. Como se recuerda, el cumbiambero fue presentado en el programa de la rubia como el nuevo integrante del jurado.

“Ella está piconaza por algo que ha pasado entre ellas (...) Claro, cuando es en show, todo normal, pero cuando lo hacen en el show de la Farisela (Gisela Valcárcel) porque le dio la gana de hacerlo así, el contrato de madrinazgo no era que solo podían ir a tu show”, indicó el compañero de Gigi Mitre.

“Las cosas como son... Ella no tiene amigos, ella tiene aliados estratégicos que los usa cuando le conviene, y luego los deshecha, así es la Magaly ”, concluyó el animador.

Cabe señalar que no es la primera vez que el animador se enfrenta a Magaly Medina, resaltando que no fue una buena amiga, pues habría frustrado su ingreso a ATV.

¿CÓMO NACIÓ EL ENFRENTAMIENTO DE MAGALY MEDINA CON JESSICA NEWTON?

En la edición del 15 de febrero, Magaly Medina criticó duramente la segunda pedida de mano de Cassandra Sánchez de Lamadrid, indicando que le parecía un show con la finalizar los conciertos de Deyvis Orosco.

Estos comentarios tuvieron la rápida respuesta de Jessica Newton, quien se apresuró por emitir indirectas para la conductora de TV.

“El silencio muchas veces es la mejor respuesta”, dijo la exreina de belleza, etiquetando a su hija Cassandra y Deyvis.

Por su parte, la otra hija de Jessica, Tamara no dudó en comentar: “Como tú siempre me enseñaste de chiquita: el silencio es una virtud”. De inmediato, Jessica respondió: “Todos deberíamos pensar siempre antes de hablar. Las palabras son peligrosas”.

Magaly Medina no se quedó callada y durante la emisión de su último programa, el 16 de enero, se despachó contra Jessica Newton, aclarando que no se ha peleado con ella. Sin embargo, aseguró que prefiere no ser madrina del hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

Asimismo, resaltó que sus amistades no son intocables y que si tiene la necesidad de hablar de ellos, no dudará en hacerlo. “El que es mi amigo tiene que aprender a tolerar”, resaltó.

Magaly Medina aclara si está peleada con Jessica Newton luego de haber criticado a Deyvis Orosco, padre de su nieta. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

CASSANDRA SÁNCHEZ DE LAMADRID DEJÓ DE SEGUIR A MAGALY MEDINA EN INSTAGRAM

Todo parece indicar que Cassandra Sánchez de Lamadrid no habría soportado las críticas de Magaly Medina a su segunda propuesta de matrimonio. La hija de Jessica Newton, quien iba a ser comadre de la popular “Urraca”, decidió dejar de seguirla en Instagram.

Además, prefirió hacer caso omiso y compartió una fotografía al lado del padre de su hijo escribiendo un romántico mensaje. “Te amo, Deyvis Orosco, por más mañanas en las que despertemos riendo y agradecidos con la familia que somos y el amor que nos tenemos. God is good”.

Foto: Instagram

