Andrés Hurtado se reencuentra con Laura Bozzo y anuncia entrevista exclusiva desde México

Andrés Hurtado se reencuentró con Laura Bozzo en México. (Foto: Instagram)

Andrés Hurtado viajó a México para alistar los últimos detalles de su programa Sábado con Andrés, que pronto llegará a 27 países por la señal de TV Azteca. Como sorpresa inicial, el conductor peruano entrevistará a Laura Bozzo, quien estuvo implicada en un delito de fraude fiscal que la llevó a vivir en la clandestinidad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actual conductor de Porque hoy es sábado con Andrés se dejó ver en la penthouse de la ‘Abogada de los pobres’, ubicada en las costas del Puerto de Acapulco en el estado de Guerrero.

“Mi Laura Bozzo preciosa, gracias por recibirme en tu hogar y desnudar tu corazón, para el Perú y para el mundo. Este sábado no se pierda las confesiones de Laura Bozzo por primera vez en la historia de la Latinoamericana EN EXCLUSIVA en Porque hoy es sábado con Andrés”, escribió el recordado ‘Chibolín’.

De inmediato, la presentadora peruana respondió: “Mi adorado, bienvenido a esta tu casa, somos familia por siempre. No se pueden perder Sábado con Andrés”.

Andrés Hurtado se reencuentra con Laura Bozzo en su hogar ubicado en Acapulco. (Foto: Instagram)

ASÍ FUE SU REENCUENTRO

Andrés Hurtado compartió el video del preciso instante en el que llegó al hogar de Laura Bozzo, quien lo recibió con los brazos abiertos y entre gritos. “Mi ángel de la guarda”, dijo emocionada mientras lo abrazaba.

Luego de un corto recorrido por su casa, la conductora de TV le dedicó unas tiernas palabras a su amigo: “ Me siento muy orgullosa. Producto peruano, has llegado donde has llegado… Mis respetos, señores. Es el próximo Don Francisco (conductor chileno de Sábados Gigantes), ya van a ver. Es talento puro ”.

Hurtado no dudó en devolverle los halagos y destacó que Laura, además de “controversial” y “muy querida”, es una de las figuras más deseadas por los canales de televisión, ya que todo el mundo desea entrevistarla. “ Sí, pero yo solo se las doy a mis hermanos, tú eres el único hermano que tengo. Vamos a chismear ”, sostuvo Laura.

Andrés Hurtado se reencuentra con Laura Bozzo y ambos se abrazan. (VIDEO: Instagram)

En el post, Andrés invitó a los usuarios a no perderse esta esperada entrevista, que será transmitida a las 4:50 p.m. por Panamericana Televisión. “Por primera vez en la historia de Latinoamérica, Laura Bozzo y las confesiones que nunca reveló para todo el Perú y México”. Mientras que la conductora agregó: “Muchas primicias y secretos no conocidos míos”.

AGRADECIDA CON ANDRÉS HURTADO

En entrevista con Magaly TV La Firme, Laura Bozzo agradeció a Andrés Hurtado por haberla apoyado durante los meses que se mantuvo escondida de la policia mexicana.

“Uno conoce quién te quiere y quien no cuando estás abajo. Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Andrés, te amo con el alma, estuviste pendiente de mí desde el primer día. Me mandaste todo tu amor y tu cariño, no hay palabras para decirte lo mucho que te amo y que te agradezco”, enfatizó en aquel entonces.

¿QUÉ PASÓ CON LAURA BOZZO?

En agosto de 2021, Laura Bozzo fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 13 millones de pesos, casi 60 mil dólares, al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) .

Este delito es conocido en el argot fiscal como depositaria infiel, ya que no habría estado generando estos pagos que las autoridades mexicanas lo exigen. La pena por este delito fiscal alcanzaría entre 3 y 9 años en prisión.

En noviembre de ese mismo año, la conductora peruana dio a conocer que obtuvo la suspensión definitiva de la orden de captura en su contra por evasión fiscal tras haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez.

SEGUIR LEYENDO: