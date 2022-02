Magaly Medina estalla contra reprochables burlas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar: “Me enervan, es indignante e irresponsable”

Magaly Medina se refiere a burla de conductores de Complétala sobre la agresión sexual a una menor. (Foto: Instagram/ YouTube)

La conductora de TV señaló que tanto Ricardo como su compañero de Hablando Huevadas, Jorge Luna, siempre le parecieron procaces, lisurientos e irreverentes, pero esta vez sobrepasaron todos los límites.

“Son procaces, son bastante vulgares, pero sin embargo tienen un público que los sigue y los aplaude. Son una especie de versión de los cómicos ambulantes de antaño pero de nuestra era, de nuestra época” , inició al conductora, quien añadió por qué ha decidido no invitarlos a su programa a pesar que la gente se lo pide.

“Se han hecho tan conocidos, incluso me han preguntado por qué no los invitas a tu programa de televisión, yo dije, son demasiado procaces, aún para el horario de las 10 de la noche, son muy muy lisurientos, vulgares y me parecen algunas cosas demasiado fuertes como para ponerlas en un canal de televisión, pero creo que esta vez creo que se pasaron de la raya” , acotó la conductora, dando pasó a la burla que ha sido repudiada por muchos, tanto autoridades como en las redes sociales.

Es así como se refirió al programa Complétala, de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, donde se burlaron del caso de una menor violentada sexualmente en un bus.

“Esta vez se rieron y se carcajearon de un hecho del que nunca podemos burlarnos. Esta vez creyeron que el humor tenía que ir por el caso del acoso de una niña en un bus”, señaló la periodista.

“Fueron realmente irresponsables e insensibles al tratar este caso, hasta el punto que varias exministras de la Mujer has salido a dar su voz de alerta y de protesta de que se saque y no se permita este show de esta naturaleza a este tipo de comediantes que aquí pasaron todo límite de lo permitido”, acotó Magaly Medina, quien dio paso a la emisión de la broma.

Sin embargo, terminó pidiendo que ya no se muestra más por tratarse de un tema demasiado sensible. “Ahí nomás (a su equipo), porque volverlo a escuchar me enerva, nos enerva a todos, es indignante que estos irresponsables comunicadores, porque cuando estás al frente de un micrófono eres un comunicador y debes de tener ciertos límites, cierto respeto. ¿Cómo es posible que te burles de una agresión sexual a una niña indefensa en un bus? Las carcajadas de estos dos tipos eran tremendas. Para mi los dos son irresponsables ahí, los dos tienen la misma culpa, lo que pasa es que ya la gente los ha elevado a una especie de héroe popular a estos dos comediantes y les permiten todo tipo de groserías al punto que no tienen límites”, remarcó muy fastidiada.

“Hay mucha gente que lo celebra, es que se venden como irreverentes, pero una cosa es ser irreverente, otra cosa es procaz y otra es reírse de una niña, hacer escarnio burla de una niña que fue acosada sexualmente. A los niños tenemos que defenderlos hacer causa común, no podemos celebrar este tipo de bajezas y este tipo de perversiones” , acotó Magaly Medina bastante mortificada.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar hacen comentarios ofensivos en programa de YouTube Complétala.

LAS DISCULPAS DE RICARDO MENDOZA Y NORKA GASPAR

Ante la ola de críticas por este tipo de burlas de parte de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, en el programa Complétala, donde usan un caso de agresión sexual como material cómico, los conductores subieron un video en su cuenta de Instagram donde se disculpan públicamente.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, dijo el conductor al inicio del video sin hacer mención directa al caso que utilizó para generar los criticados comentarios.

Segundos después se mostraron en contra de la violencia, pero continuaron sin referirse directamente a la víctima que había sido violentada en el transporte público. “Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, finalizó.

Mendoza fue el encargado de brindar la mayor parte del pronunciamiento, mientras que Norka Gaspar se limitó a decir “Muchas gracias amigos y mil disculpas nuevamente”.

Ricardo Mendoza y Norka Gastar se disculpan por burlarse de agresión sexual a una menor. (Video: Instagram)

