Rircardo Mendoza y Norka Gaspar se pronuncian tras burlarse de un caso de abuso sexual

Tras la difusión de un video en el que se escucha a los conductores del programa por internet Complétala, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, usando un caso de agresión sexual como material cómico, han sido blanco de críticas a través de las redes sociales y otros medios. Luego de transcurrir varias horas en las que no se realizó pronunciamiento alguno y tras finalizar una presentación con su compañero de Hablando Huevadas, Jorge Luna, Mendoza publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece acompañado por Gaspar.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, dijo el conductor al inicio del video sin hacer mención directa al caso que utilizó para generar los criticados comentarios.

Segundos después se mostraron en contra de la violencia, pero continuaron sin referirse directamente a la víctima que había sido violentada en el transporte público. “Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, finalizó.

Mendoza fue el encargado de brindar la mayor parte del pronunciamiento, mientras que Norka Gaspar se limitó a decir “Muchas gracias amigos y mil disculpas nuevamente”.

LA ADVERTENCIA

Durante el martes 15 de febrero circuló el video en los conductores de Complétala utilizaban un caso de agresión a modo de burla. Este generó alarma en varias personas que pidieron el pronunciamiento y las disculpas respectivas por parte de los conductores. A su vez, circulaba un video donde se escucha a Jorge Luna de Hablando Huevadas advirtiendo a Mendoza sobre lo que sucedería si en algún momento lamenta alguno de sus comentarios. “El día que salgas a pedir perdón por un chiste, se acabó la hueva.. y dejamos de trabajar. Se acabó. Desde ya te lo digo”, sentenció Luna luego de que miembros de su equipo emplearan el doble sentido en un comentario sobre la hija de este.

Hablando Huevadas: Jorge Luna le dice a Ricardo Mendoza qué pasa si algún día pide perdón por un chiste. VIDEO: YouTube

Diversas instituciones se han pronunciado tras la viralización del cuestionado video como es el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero a nivel nacional y 9 en Lima Metropolitana. El acoso sexual es un delito que se manifiesta en diversos espacios, entre ellos, el transporte público; las niñas y adolescentes son las más afectadas por su edad. Frente a ello, quien es testigo tiene el deber de actuar, acompañar y proteger a esta población vulnerable”, se lee en una publicación en redes sociales.

Y agrega que las y los comunicadores, así como los medios de comunicación, cumplen un rol central para sensibilizar sobre esta álgida problemática social y tienen el deber de informar sobre estos hechos con objetividad, respeto de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. “Normalizar la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes, así como las mujeres en general, a través de la burla y la parodia, resta ciudadanía activa a la sociedad en su conjunto”, acotaron.

