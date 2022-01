Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevad...’, tras rechazar EEG: “Ya hemos negociado con la tele y no les alcanza”

Ricardo Mendoza rechazó conducir Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna, conductores de Hablando Huevadas, brindaron una extensa entrevista para Crónicas de Impacto, de Willax TV, donde entre muchas cosas dieron a conocer que la propuesta con Esto es Guerra no es la primera que reciben, pues en anteriores ocasiones ya han negociado para su ingreso a la TV. Sin embargo, no han llegado a un buen acuerdo, pues lo que les ofrecen es mucho menos de lo que ganan haciendo sus shows.

Como se recuerda, hace poco, Mendoza contó durante su programa que había recibido la oferta de ser el nuevo conductor de Esto es Guerra, edición de verano. Delante de su público, el comediante respondió al productor que lo contactó, asegurando que nunca aceptaría tal propuesta.

“No te alcanza para tenerme en tu programa de mie..., muchas gracias por pensar en mí, pero jamás en mi p... vida voy a ir”, indicó el comediante en aquel momento.

Asimismo, destacó que no aceptaría trabajar para alguien, cuando él en su programa Hablando Huevadas es su propio jefe. Además de ganar mucho más de lo que le podrían ofrecer.

En esta reciente entrevista, el conductor fue consultado sobre este proyecto, a lo que él no dudó en repetir lo dicho en su espacio. Asimismo, su compañero sorprendió al revelar que ya habían negociado antes para ingresar a la tele.

“Yo aquí ganó, y voy a ser sincero, gano muy bien. Es más, de verdad, lo que dije es cierto, quizás no les va alcanzar para tenerme en la tele”, indicó Mendoza.

“No les alcanza, ya hemos negociado con la tele”, acotó Jorge. “ Ya hemos negociado con la tele y trabajan otros precios, que son incomparables con lo que hacemos acá, y todo bien. Y aún así me ofrecieran la cantidad de dinero. Inclusive, un sol más de lo que yo gano acá, o lo que sea. Acá lo disfruto, estoy en mi salsa, soy libre. Eso no tiene precio. El estar aquí haciendo lo que me gusta lo voy a hacer siempre. Es lo que me gusta y quiero replicar eso, que más gente venga aquí y viva esa maravilla que es sentirse contento, feliz y agradecido con lo que uno hace”, concluyó Ricardo.

RESPONDE A CRÍTICAS POR BROMA SOBRE HIJA DE MELISSA PAREDES

En otro momento, los comediantes fueron consultados sobre la ola de críticas que recibieron tras lanzar broma sobre la hija de Melissa Paredes. Ante ello, Jorge Luna respondió: “Para qué les voy a explicar que el chiste está bien ejecutado, si no lo van a entender y van a seguir creyendo eso. El ataque en el chiste al que hace referencia, el objetivo no es la hija de Melissa, es Melissa”.

Respecto a la pregunta de por qué no se defendieron en su momento, los artistas indicaron que estaba de más, y tampoco les interesaba.

“Salir a explicar lo que te estoy explicando ahorita, en ese momento, era ridículo, iban a decir ‘se están justificando’. Nosotros sabemos de esto al revés y al derecho, pero por qué te voy a explicar si no me vas a entender. Yo no me defiendo, sé lo que hice, sabemos que no atacamos a la niña, y punto. No tengo que explicarle a nadie que no lo hicimos”, señaló Jorge.

Hablando Huevadas responde sobre broma contra Melissa Paredes. (Video: Crónicas de Impacto/ Willax TV)

