Juliana Oxenford hace dolorosa confesión tras indignantes burlas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

Los comediantes de YouTube Ricardo Mendoza y Norka Gaspar han sido seriamente criticados en las redes sociales por burlarse de la agresión sexual que sufrió una niña mientras se desplazaba en un transporte público. Su indignante burla generó incluso que la exministra y abogada, Rosario Sasieta, pida la intervención de la Fiscalía para que investigue a los comediantes.

Además, instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron respectivamente, pidiendo que no se normalicen estas conductas de violencia sexual contra las niñas y adolescentes de nuestro país.

Con el hashtag #NoEsBromaEsViolencia, varios personajes se sumaron al rechazo generalizado en redes sociales contra lo dicho por los comediantes en el programa Complétala. La figura de ATV, Juliana Oxenford tampoco fue ajena a los sucedido en el programa de YouTube y utilizó su cuenta de Twitter para referirse a los comediantes como “ignorantes del tema”, dando a conocer que ella de niña sufrió una agresión sexual siendo víctima de su propio tío.

“No hagas mofa, no te burles de una agresión sexual. Menos si la victima es una niña. Cuando tenía ocho años el tío más querido de mi familia me besaba en la boca, aprovechaba cualquier momento a solas para meterme la lengua y babosearme (si, así de nauseabundo). No dije nada”, empezó escribiendo.

De acuerdo a la periodista, ella decidió contar a su familia de los abusos que sufrió cuando era adolescente, pero lamentablemente nadie le hizo caso y finalmente todos se olvidaron del tema.

“ A los ocho años no sabía si eso que tanto me asustaba era abuso o lo hacía porque era ‘su sobrina favorita’. Nadie me habló de la importancia de hablar. Cuando de adolescente decidí hacerlo, muchos no me creyeron. No pasó nada, el tiempo parecía haberlo borrado todo”, añadió.

Asimismo, Juliana Oxenford contó que su agresor hace poco murió y ella no sintió pena. “De adolescente me lo volví a encontrar, le grité, lo odié mirándolo a los ojos y se burló de mi diciéndome que estaba ‘delirando’. Este enfermo murió hace poco. Muchos lo lloraron, yo sentí un alivio”.

Finalmente la conductora de Al Estilo Juliana manifestó que de ninguna forma la violencia sexual contra la mujer debe de ser usado para hacer bromas o crear ‘humor negro’.

“Escuchar a dos ignorantes burlándose del tema me remonta al pasado, me duele, reaviva mi herida. Hay que ser muy maldito para creer que la violencia sexual- en cualquiera de sus formas- puede convertirse en chiste ”, sentenció.

Cabe precisar que hasta el momento ni Ricardo Mendoza, conocido por ser una de las cabezas de Hablando Hueva..., ni Norka Gaspar se han pronunciado sobre este tema. El video que publicaron en su canal de YouTube ha sido ocultado para evitar los comentarios negativos.

¿CÓMO DENUNCIAR CASOS DE ACOSO SEXUAL?

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año, incluyendo feriados.

