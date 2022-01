‘Hablando Huevad...’ responde a críticas por broma sobre hija de Melissa Paredes: “El chiste está bien ejecutado”

Ricardo Mendoza y Jorge Luna se pronuncian sobre críticas tras chiste sobre Melissa Paredes. (Foto. Instagram)

Después de varias semanas, los conductores de Hablando Huevadas decidieron pronunciarse sobre el chiste que generó tanta polémica, aquel que se refirió a la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Muy tranquilos, Ricardo Mendoza y Jorge Luna expresaron que no consideran que sus bromas necesiten un filtro.

Resaltaron también que el chiste estaba dirigido a Melissa Paredes, no a su hija, situación que muchos no entendieron y ellos no tienen ninguna intención de explicar.

A través de una entrevista para Crónicas de Impacto, de Willax TV, Ricardo Mendoza y Jorge Luna señalaron que muchos de sus invitados han sido presa de sus bromas, pero jamás con una mala intención.

“Nadie de los que ha estado aquí - salvo en algunas contaditas ocasiones, que hemos usado la polémica o alguna cosa para hacer chistes, bromas- ha sufrido de un real troleo” , explicó Ricardo Mendoza. Señalando que guardan un gran cariño a las personas que han bromeado. “A (Miguel) Trauco lo queremos mucho. Igual con Sergio Peña, a Daniela (Darcourt) que es una de nuestras mejores amigas. Vino Yahaira, nos abrazamos y le dijimos que nunca hemos querido hacerle da, ella lo entendió. Luego hicimos chistes durísimos, pero que ya fue un código de que ‘oye, tú y yo somos amigos’”, acotó el comediante.

Respecto a las críticas que recibieron a través de las redes sociales por su broma sobre la hija de Melissa Paredes, los conductores resaltaron que esta ocurrencia estuvo bien ejecutada.

“¿Si necesitamos filtros? No, todo lo contrario”, dijo un firme Ricardo. Mientras que Jorge señaló: “Tú puedes ver o no ver, u odiarnos en Hablando Huevadas, pero has escuchado por lo menos. Es imposible que te hayas hecho el de la vista gorda como que no pasa nada aquí. El programa que desata ese boom en Twitter, es un programa que tiene 90 mil personas conectadas en vivo. Ese es el rating para tele, e incluso hay programas que no lo hacen. Creo que el éxito como tal (es) el formato”.

Asimismo, señaló que no harán caso a un grupo de personas que critican el programa, cuando hay muchas más que los ven. “Ellos salieron a decir ‘cancelen Hablando Huevadas’, ‘son vulgares’, etcétera. (...) Todos reniegan ahí solitos”, acotó Jorge.

Hablando Huevadas responde sobre broma contra Melissa Paredes. (Video: Crónicas de Impacto/ Willax TV)

CHISTE BIEN ESTRUCTURADO

Sobre la broma en sí, Luna considera que éste está bien estructurado. “Para qué le voy a explicar que el chiste está bien ejecutado, si no lo van a entender y van a seguir creyendo eso. El ataque en el chiste al que hace referencia, el objetivo no es la hija de Melissa, es Melissa” , aclaró Jorge Luna.

Mientras que Ricardo remarcó: “Todos los chistes del mundo, esto es teoría de la comedia, tienen a alguien que sale afectado. Cuando digo alguien puede ser una entidad, puede ser una silla, puede ser el que escucha, puedo ser yo el que cuenta, puede ser una persona. Siempre va haber alguien, hasta en el chiste más inocente del mundo, alguien va a tener que sufrir las consecuencias del chiste, y el comediante tiene que asumir la consecuencia del chiste”.

Hablando Huevadas responde a críticas tras broma sobre Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ NO RESPONDIERON A LAS CRÍTICAS EN SU MOMENTO?

Asimismo, los conductores explicaron también por qué no salieron a hablar en su momento.

“Salir a explicar lo que te estoy explicando ahorita, en ese momento, era ridículo, iban a decir ‘se están justificando’. No nosotros sabemos de esto al revés y al derecho, pero por qué te voy a salir a explicar si no me vas a entender. Yo no me defiendo, sé lo que hice, sabemos que no atacamos a la niña, y punto. No tengo que explicarle a nadie que no lo hicimos”, señaló Jorge.

“Yo jamás voy a ponerle límite a lo que yo soy , y si le pongo, soy un mal comediante”, acotó Ricardo.

RICARDO MENDOZA EXPLICA POR QUÉ RECHAZÓ ESTO ES GUERRA

En otro momento, Ricardo Mendoza explicó por qué decidió rechazar la propuesta de ser conductor de Esto es Guerra. Como se recuerda, el comediante dio a conocer esta oportunidad durante su programa.

“Yo aquí ganó, y voy a ser sincero, gano muy bien. Es más, de verdad, lo que dije es cierto, quizás no les va alcanzar para tenerme en la tele”, indicó Mendoza.

“No les alcanza, ya hemos negociado con la tele”, acotó Jorge. “Ya hemos negociado con la tele y trabajan otros precios, que son incomparables con lo que hacemos acá, y todo bien. Y aún así me ofrecieran la cantidad de dinero. Inclusive, un sol más de lo que yo gano acá, o lo que sea. Acá lo disfruto, estoy en mi salsa, soy libre. Eso no tiene precio. El estar aquí haciendo lo que me gusta lo voy a hacer siempre. Es lo que me gusta y quiero replicar eso, que más gente venga aquí y viva esa maravilla que es sentirse contento, feliz y agradecido con lo que uno hace”, concluyó Ricardo.

