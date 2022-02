Melissa Paredes se pronuncia sobre las pruebas que presentó Paula Manzanal en el programa de Magaly Medina

Melissa Paredes rompió su silencio tras las revelaciones de Paula Manzanal. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutaron de una cena romántica el 14 de febrero para celebrar a lo grande el Día de los Enamorados. Sin embargo, su noche se vio opacada por las pruebas que presentó Paula Manzanal contra el bailarín en el programa de Magaly Medina.

Como se recuerda, la rubia modelo difundió audios y capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con Anthony Aranda antes de que fuera ampayado con Melissa. Con ello, se demostró que ‘El activador’ sí estaba interesado en Paula Manzanal.

“Amor, no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (...) no hay manera. No me celes con Meli es una mujer casada con hijos, por favor”, se lee en uno de los chats que habrían mantenido el 10 de setiembre.

Aunque un reportero de Magaly TV La Firme se acercó a Melissa Paredes para preguntarle que opinaba sobre este destape, la exconductora de América Hoy prefirió guardar silencio y entró con su pareja a un restaurante ubicado en Pueblo Libre. De ahí no dijo más.

MELISSA PAREDES ROMPE SU SILENCIO

En entrevista con diario Trome, la expresentadora de TV dejó en claro que las pruebas que presentó Paula Manzanal no han afectado su relación amorosa con Anthony Aranda. Prueba de ello, la pareja sigue disfrutando de su romance con salidas a la playa y hasta han adoptado un cachorro.

“ Nosotros estamos super bien, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada ”, expresó Melissa para dejar en claro que le tiene sin cuidado lo que pasó entre Anthony y Paula antes de que ellos formalicen como pareja.

Aunque no quiso hablar más sobre la exchica Tulum, sí quiso dirigirse a Magaly Medina para pedirle encarecidamente que deje de hablar de ella y Anthony en su programa de espectáculos, Magaly TV La Firme.

“ No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas. Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo. Me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz!”, dijo en un primer momento.

“No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, añadió.

JANET BARBOZA ASEGURA QUE HAY PLAN C Y D

Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al revelar que Paula Manzanal le había dicho por interno que ella era el plan A de Anthony Aranda, y Melissa Paredes el plan B. Aunque la modelo negó haber dado tales declaraciones, la ‘Rulitos’ está segura de su verdad.

Incluso, se atrevió a decir que Paula no habría sido la única chica en la mira de el ‘Gatito activador’ para hacerse famoso. En conversación con La República, la conductora volvió a levantar la polémica al poner en tela de juicio la fidelidad de Anthony Aranda con Melissa Paredes.

“Paula Manzanal es una mujer lista. Yo no te lo puedo decir porque sería pecar de imprudente, en la conexión anterior me fui de lengua, hablé de este tema, a ella (Paula) finalmente no le gustó, ahora no voy a cometer el mismo error dos veces. Lo que sí te puedo decir es que sí ha habido plan a, plan b, c y d también ”, dijo a los exteriores de América TV.

