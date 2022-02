Paula Manzanal revela audios de Anthony Aranda antes del ampay con Melissa Paredes: “Yo te quiero solo a ti”

Paula Manzanal difundió audios donde Anthony Aranda le decía "amorcito". (Foto: Instagram)

Este 14 de febrero, el programa Magaly TV La Firme presentó un informe en donde se puede escuchar una recopilación de diferentes audios que le habría enviado Anthony Aranda a Paula Manzanal en las diferentes conversaciones que tuvieron antes de emitirse el ampay que protagonizó con Melissa Paredes.

Recordemos que hace unos días, Magaly Medina le advirtió al bailarín que la modelo estaba muy molesta con él por dar a entender que estaría hablando sobre él y la exconductora de América Hoy por plata, hecho que haría que Paula se defienda revelando conversaciones.

“Antes de tener un testimonio, nosotros verificamos. Paula nos mostró conversaciones que no puso al aire el día de ayer… pero las pondrá. Cuidado con lo que dices, Activador”, señaló la conductora de espectáculos.

Sin embargo, lo que nunca pensó el coreógrafo fue que, finalmente, Paula Manzanal mostrara los audios que le enviaba meses atrás. Según el informe, los audios datan del pasado mes de septiembre cuando él y la exreina de belleza bailaban juntos en Reinas del Show, reality en donde se conocieron y nació su amor.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Ya mi amor. Lindo escucharte, extrañaba tu voz. Tú sabes que yo te quiero, tu sabes que yo siempre he estado ahí, yo he estado convencido de nuestros planes y nunca me he rendido a nuestros planes”, se pudo escuchar de la que sería la voz de Anthony

Asimismo, se pudo escuchar como Anthony Aranda le estaría reclamando a Paula Manzanal por no ser cariñosa. “O sea, esta bien, todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, o sea, es como que no te importa. Nunca hay un, pucha no sé, cómo estás, te extraño, quiero verte”.

TAMBIÉN MOSTRÓ CONVERSACIONES

En el informe también se puede ver algunas conversaciones de WhatsApp entre Anthony Aranda y Paula Manzanal. “No me celes por Meli (Melissa Paredes), es una mujer casada con hijos, por favor (...)Amor no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por el trabajo paramos ensayando, me cae bien, es buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”.

“No quiero que pienses mal ni nada. Confía en mi, Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, pero a ti te digo amor”, se sigue leyendo en las imágenes.

