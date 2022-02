Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes con arreglo de rosas y disfrutan de una tarde en la playa tras audios de Paula Manzanal

Anthony Aranda le regaló 100 rosas a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Anthony Aranda continúan estando en medio de la polémica. Esta vez por revelarse algunos audios y mensajes que el bailarín le enviaba a Paula Manzanal días antes de su ampay con la exreina de belleza.

Como se reveló la noche del 14 de febrero, el joven no duda en llamar “amor” a la modelo que reside en España. Asimismo, llama bebé en varias oportunidades a Manzanal, incluso, le señala que a la única que quiere es a ella y que no lo cele con la exesposa Rodrigo Cuba, pues es una mujer casada y con hijos.

Pese a ello, Melissa Paredes y Anthony Aranda han demostrado que hacen caso omiso a las reveladores pruebas, puesto que no dejan de mostrarse más unidos que nunca en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Todo parece indicar que el coreógrafo quiere dejar atrás los problemas y no hacer caso a sus detractores regalando un enorme arreglo de rosas a su actual pareja. La actriz compartió el detalle en las historias de su Instagram este 15 de febrero.

“Estas 100 rosas son 100 razones por la cual amo que seas mi compañera y me siento orgulloso de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos. Sé mi compañera siempre, te amo”, se lee en la tarjeta que acompaña al detalle.

Foto: Instagram

Asimismo, no dudaron en grabarse mientras disfrutaban de una tarde en la playa. incluso, presentaron a sus seguidores a su nueva mascota de nombre “Caz”. Con esto, dejan más que comprobado que mantienen una relación sólida y que no escucharán críticas.

Recordemos que la misma noche que se presentaron los audios en Magaly TV La Firme, un equipo de reporteros fue a buscar a la pareja para consultarles sobre el hecho, sin embargo, ninguno de los dos quiso responder y entraron a un restaurantes para celebrar el Día de San Valentín.

Cabe resaltar que en varias entrevistas, la exconductora de América Hoy ha defendido su romance con el bailarín resaltando que él no ha sido su amante y que está muy feliz de comenzar una nueva etapa.

Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes con arreglo de rosas y disfrutan de una tarde en la playa tras audios de Paula Manzanal

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA EN LOS AUDIOS?

En los audios difundidos por Magaly Medina en su programa de espectáculos, se puede escuchar a Anthony Aranda llamar “amor” a Paula Manzanal y decirle que la extraña. “Amorcito te extraño mucho. (…) Ya mi amor. Lindo escucharte, extrañaba tu voz. Tú sabes que yo te quiero, tu sabes que yo siempre he estado ahí, yo he estado convencido de nuestros planes y nunca me he rendido a nuestros planes”.

Asimismo, como le reclamó a la modelo por no ser cariñosa. “O sea, esta bien, todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, o sea, es como que no te importa. Nunca hay un, pucha no sé, cómo estás, te extraño, quiero verte”.

En el informe también se puede ver algunas conversaciones de WhatsApp entre Anthony Aranda y Paula Manzanal. “No me celes por Meli (Melissa Paredes), es una mujer casada con hijos, por favor (...) Amor no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por el trabajo paramos ensayando, me cae bien, es buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”.

“No quiero que pienses mal ni nada. Confía en mi, Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, pero a ti te digo amor”, se sigue leyendo en las imágenes.

Paula Manzanal revela audios de Anthony Aranda antes del ampay con Melissa Paredes: “Yo te quiero solo a ti”

SEGUIR LEYENDO