Janet Barboza: Exvedettes aseguran que tuvo romance con Nilver Huarac al mismo tiempo que su madre

La Mujer Boa soltó tremenda bomba sobre Janet Barboza y su madre. (Foto: Composición)

Fuertes declaraciones. Martha Chuquipiondo, más conocida como la Mujer Boa, afiló su lengua contra Janet Barboza para acusarla de haber tenido una relación sentimental con el productor musical Nilver Huarac al mismo tiempo que su propia madre.

Todo empezó porque la popular ‘Rulitos’ comentó sobre los “códigos de amistad” en su programa América Hoy, donde aseguró que no saldría con el ex de una amiga. Esto debido a las críticas que recibe Luciana Fuster por su romance con Patricio Parodi, ex de Flavia Laos.

Sin embargo, Janet jamás imaginó que recibiría tremendo misil de la Mujer Boa a través de sus redes sociales, quien le pidió que recuerde su pasado y que no sea tan “cara de palo” para hablar sobre esos temas.

“Qué sentirá tu mamá o qué habrá sentido... encima la hiciste abuela. En verdad hay temas que no deberías tocar, bien carepalo esta”, dijo en un inicio. “ ¿Por qué no preguntan si saldrías con tu expadrastro y luego haces abuela a tu propia madre, nada más y nada menos que con tu padrastro ”, agregó Chuquipiondo levantando la polémica.

Aunque Janet Barboza ha anunciado que la demandará por difamación y llegará “hasta las últimas consecuencias”, la Mujer Boa no ha dado su brazo a torcer. Pero no solo eso, ahora quiere contar la verdad con un refuerzo: Fanny Alache, más conocida como la Licuadora Humana, quien sostiene también que madre e hija tuvieron un romance con Nilver Huarac.

LAS DOS EN LA MISMA CAMA

Según las declaraciones de Fanny Alache, Janet Barboza y su madre Raquel Avellaneda iban al departamento del productor musical para encontrarse y consumar su amor. Ella jura haber sido testigo de ello.

“Sí es verdad esta relación de ambas con Nilver Huarac. Se volvió querida de Nilver con la mamá. Cuando uno iba a la casa de Pueblo Libre se encontraba, mamá e hija, las dos metidas en la misma cama con Nilver ”, indicó la exvedette al programa de Magaly Medina.

“En las giras, cuando nos íbamos de viaje, se alquilaban dos habitación, una a nombre de la mamá de Janet y otra a nombre de Nilver Huarca. Cada quien caía en la cama de él ”, añadió más adelante.

NO SE RECTIFICARÁ

La Mujer Boa dejó en claro que no le teme a la demanda de Janet Barboza y le aseguró a la ‘Rulitos’ que también llegará hasta las últimas consecuencias con tal de contar su verdad, ya que está segura que Janet y su madre Raquel tuvieron un romance con Nilver.

“Prefiero mil veces irme a Santa Mónica o morirme, antes de rectificar algo que es verdad. Ella ha sido pareja de Nilver. ¿Qué códigos hablas? Se ha metido con su expadrasto”, dijo.

“Si no me rectifico en mis redes, no lo voy a hacer. Si quieres ir procediendo, te puedo mandar mi dirección y mi teléfono. Has estado con Nilver luego que ella ha sido el marido de tu mamá, es verdad. Demuéstrame tú lo contrario ”, añadió molesta.

Mujer Boa y Fanny Alachey juran que Janet Barboza y su madre estuvieron al mismo tiempo con Nilver Huarac. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUIÉN ES LA MAMÁ DE JANET BARBOZA?

La madre de Janet Barboza es Raquel Avellaneda. La popular ‘Rulitos’ asegura que ella es su “máxima inspiración” y principal soporte. Recordemos que luego de su mediática ruptura con Jean Paul Strauss, su mamá fue la primera en defenderla y advertirle al cantante que había perdido “una gran mujer”.

Sin embargo, la madre de Janet Barboza no ha estado exenta de los escándalos. En el 2019, Martha Chuquipiondo le recordó a Raquel Avellaneda que le pague los 500 dólares que le debía desde hace 10 años.

“Nosotros acostumbramos a ir a Flamingos, que es un casino que queda en la Molina y un día se le acabó la plata (...) Yo saqué los 500 dólares y le di en sus manos, entonces me gustaría cobrar a la madre por intermedio de su hija. En este momento yo estoy pasando por una situación económica delicada”, dijo en aquel entonces la Mujer Boa, según el diario La Karibeña.

SEGUIR LEYENDO: