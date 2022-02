Melissa Paredes: así reaccionó cuando se enteró de los chats comprometedores entre Anthony Aranda y Paula Manzanal

¿Melissa Paredes y Anthony Aranda juntos nuevamente? Estas fotos lo demostrarían. (Foto: Instagram)

Puso una cara. Tras la difusión de los chats y audios comprometedores entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, en el programa “Magaly TV La Firme”. un reportero de dicho espacio, fue en busca de la parejita conformado por el “Gato Activador” y Melissa Paredes para preguntarles por dicho suceso, sin embargo, la ex conductora desde un principio se mostró incomoda.

El reportero de Magaly TV La Firme encontró en el distrito de Pueblo Libre a Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes se dirigían a un restaurante donde habían hecho la reservación por el “Día de San Valentín”, y aprovechó para preguntarles por los comprometedores chats.

“Hay un chat en que tu Anthony le escribes a (Paula Manzanal) que no se ponga celosa de Melissa porque ella tiene esposo. ¿Te acuerdas de ese chat?”, le preguntó el reportero de Magaly TV La Firme a Anthony Aranda.

“No seas mal educado por favor”, comienza diciendo Anthony Aranda. A lo que segundos después Melissa Paredes responde: “Escúchame, no nos importa. Gracias”, enfatiza la ex conductora.

Magaly Medina le da sugerencias a Melissa Paredes

Magaly Medina se pronunció por lo sucedido entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, y se animó a hacerle una sugerencias a Melissa Paredes sobre su relación con el ‘Gato Activador’.

“Que no te sorprenda Melissa, que (Anthony Aranda) te jure amor eterno y de repente le toca bailar con otra persona en algún otro programa y tú lo comiences a celar y el te va a decir ‘no bebé, no pasa nada, solo es trabajo, solo bailamos’, porque claro ¿no funciona así la vida como karma? o sea por qué crees que a ti sí te va a ser totalmente fiel, no creas tanto. ¡Feliz Día de San Valentín, Melissa Paredes”, manifestó Magaly Medina

Según en los chats reveladores, Anthony Aranda negó la posibilidad de iniciar un romance con Melissa Paredes porque era casada.

“Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (...) no hay manera. No me celes con Meli es una mujer casada con hijos por favor”, se lee en uno de los chats que habrían mantenido el 10 de setiembre.

Anthony Aranda le rogaba atención a Paula Manzanal

En las conversaciones difundidas por el programa de Magaly Medina, el popular ‘Gato Activador’ deja en claro que hubo algo más con Paula Manzanal y le reclama por su falta de interés por él.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual”, se le oye al bailarín.

“No me dijeron nada malo, solo me dijeron por qué todavía no te he dicho para que seas mi novia. Y le dije que cuanto yo esté (en España) las cosas iban a cambiar (...) Amorcito, ¿cómo estás?, ¿me has extrañado? Por lo visto no porque ni me escribes”, se lee en otra parte de la conversación, que, según Magaly Medina, son del 21 de setiembre.

