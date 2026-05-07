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Novak Djokovic confiesa a Ignacio Buse la atracción que siente por Machu Picchu y visitar el Perú: “Sé de su energía”

El serbio, máximo ganador de Grand Slam de la historia, se entrenó recientemente por segunda vez con el deportista peruano en Roma. La práctica dio pie a una tertulia donde el de Belgrado expuso su disposición para conocer Cusco

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El periodista Michael Succar compartió detalles de la conversación entre Ignacio Buse y Novak Djokovic, la leyenda del deporte que se entrenó con el peruano en Roma. Crédito: X Denganche.

Ignacio Buse ha conseguido un compañero de prácticas antes de sus grandes torneos ideal: nada más y nada menos que Novak Djokovic, el tenista más laureado en la historia de los Grand Slam (24) y una leyenda viva del deporte que a sus 38 años continúa compitiendo al más alto nivel. Sobran las palabras para describir las enseñanzas que el ’Colorado’ puede recoger de intercambiar pelotas con el serbio.

Sobre la arcilla del Foro Itálico de Roma, el de Lima y el de Belgrado compartieron más que voleas, dejadas y un entrenamiento de alto rendimiento. Buse tuvo tiempo para conversar con ’Nole’ y este le hizo una confesión sobre el Perú.

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El periodista Michael Succar relató en el podcast ’Juego Cruzado’ que ’Nacho’ le compartió extractos valiosos de su charla con Djokovic. ”Djokovic había quedado satisfecho del primer entrenamiento en Indian Wells”, sostuvo el comunicador, quien luego sostuvo que el balcánico le confesó a Buse su intención de conocer Machu Picchu, una de las maravillas del mundo que se ubica en Cusco, Perú.

La confesión de Novak Djokovic a Ignacio Buse sobre conocer Perú. Crédito: Tullio Puglia/FIT
La confesión de Novak Djokovic a Ignacio Buse sobre conocer Perú. Crédito: Tullio Puglia/FIT

”Algo que le comentó fue que a él le gustaría conocer Cusco. Le pregunto por Cusco y le dijo ’Me encantaría conocer. Sé de su energía. Es una experiencia que me gustaría vivir porque sé de su energía’”, añadió Succar.

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La práctica en la capital italiana dejó valiosos insumos para el juego del limeño de 22 años. Entrenar con una de las leyendas del deporte mundial no es un lujo que todos los tenistas emergente se puedan dar en el circuito. Además, que un tenista de tamaño reconocimiento y trayectoria esté presto a conocer el país habla de la exposición que gana Perú con el surgimiento de figuras como Ignacio Buse, quien empieza a dejar en alto la bandera nacional.

Buse debuta en Roma

El camino de ’Nacho’ sobre la tierra batida del Foro Itálico iniciará ante un oponente que no le pondrá las cosas nada fáciles. El peruano enfrentará este jueves 7 de mayo al italiano Lorenzo Sonego, actual número 66 del mundo y semifinalista de este certamen en 2021.

Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego: día, hora y dónde ver partido por primera ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: Difusión.
Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego: día, hora y dónde ver partido por primera ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: Difusión.

El duelo, válido por la segunda ronda, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional y de un golpe sobre la arcilla en Roma. Las acciones en el Campo Centrale del Foro Itálico iniciarán no antes de las 12:00 horas en todo el territorio nacional.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano.

Primer Roland Garros

Ignacio Buse volverá a vivir la experiencia de disputar el cuadro principal de un Grand Slam, esta vez en Roland Garros, donde hará su debut directo en el ’main draw’ gracias al notable ascenso que ha mostrado en el inicio de la temporada. El peruano, consolidado tras su participación en los principales torneos de la gira europea sobre arcilla, accede por primera vez sin necesidad de disputar la fase previa, un logro que refleja su crecimiento y regularidad en el circuito ATP.

Roland Garros representa una oportunidad de oro para Buse, no solo por el prestigio del torneo sino también porque la arcilla es la superficie predilecta para muchos tenistas sudamericanos, históricamente cuna de grandes actuaciones de la región. La presencia del limeño adquiere aún más relevancia si se considera que Perú no tenía representantes en el Grand Slam parisino desde la destacada actuación de Juan Pablo Varillas, quien alcanzó los octavos de final en 2023.

Juan Pablo Varillas logró vencer por 3 sets a 2 al tenista polaco Hubert Hurkacz y consiguió su pase a la cuarta ronda de Roland Garros, donde se medirá con el serbio Novak Djokovic (3 ATP). (ESPN)
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