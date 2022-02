Ale Venturo y Rodrigo Cuba esperarían a su primer hijo juntos: Vendedora asegura que compraron test de embarazo

Ale Venturo estaría en la dulce espera. (Foto: Instagram)

Se encienden las alarmas. Rodrigo Cuba y Ale Venturo se han convertido en la pareja del momento, por lo que la gente está atenta a cada uno de sus pasos. Esta vez, una vendedora asegura que ambos se acercaron a una farmacia para comprar una prueba de embarazo.

En el video que está circulando por redes sociales, se puede ver al futbolista hablando por celular en una avenida. Al parecer, esperando a la rubia empresaria, quien estaría comprando la prueba dentro del local.

“ ¡El Gato Cuba! Me pidió su novia un test de embarazo…” , se escucha a quien sería una de las encargadas de la farmacia, que intenta que el deportista no se dé cuenta que lo están grabando. “A la chica cuando salga le filmas”, dice otra presunta vendedora.

Segundos después, se puede ver a Ale Venturo salir del local con una bolsa de papel en la mano . De inmediato, Rodrigo Cuba guarda el celular y camina junto a ella en dirección desconocida. ¿Será realmente un test de embarazo?

YA SON PADRES

Recordemos que Ale Venturo y Rodrigo Cuba son padres de dos niñas, pero de diferentes parejas. Mientras que el futbolista tiene una hija de 3 años con su exesposa Melissa Paredes, la dueña de “La nevera fit” también tiene una menor de casi la misma edad. Hasta la fecha se desconoce el nombre de su expareja.

Debido a su relación amorosa, las niñas ya se conocen y suelen divertirse juntas cada vez que salen con sus padres. Incluso, el padre del futbolista, Jorge Cuba, se ha mostrado fascinado con la hija de Ale Venturo. “Díganme si no es una bebé hermosa”, escribió en su red social.

Por su parte, Melissa Paredes asegura no tener problemas con la nueva novia de Rodrigo Cuba, siempre y cuando trate bien a su hija. “Yo no la conozco, si está feliz que sea feliz. Se lleva bien con Mía, yo creo que todo bien. Mientras no le haga daño a mi hija, todo bien”, dijo la modelo durante una rueda de prensa.

RODRIGO CUBA ES DETALLISTA CON LA HIJA DE ALE VENTURO

Durante una entrevista para el programa Estás en Todas, Ale Venturo le contó a Natalie Vértiz que Rodrigo Cuba no es solamente muy amoroso con ella, sino también con su menor hija.

“ No solo es lindo conmigo, sino también con mi hija. Y eso es algo que sí o sí debe haber primero un check, lo valoro demasiado. Si él viene con flores, siempre le trae flores a mi hija también ”, sostuvo.

En otro momento, Venturo afirmó que el deportista es un hombre muy tradicional al momento de conquistar a una mujer, por lo que sorprendió a su madre con chocolates la primera vez que la conoció.

MELISSA PAREDES QUIERE MÁS HIJOS

Melissa Paredes ya se ve en el futuro a lado de Anthony Aranda, pero no solo como su flamante esposa, sino también como la madre de sus hijos, pues evidenció su deseo de volver a tener un bebé.

“De hecho me gustaría tener otro bebé, pero por el momento no, ¿no?.. “, fue la sorprendente respuesta que la expresentadora de América Hoy dio al ser consultada sobre si querría volver a ser madre en un futuro, hecho que, como se leen en sus declaraciones, no descartó junto a su ‘Activador’.

“(Anthony) Ha demostrado ser un buen…”, expresó en un inicio, intentando encontrar las palabras adecuadas para el bailarín. “Se lleva muy bien con los niños... (su hija) Se lleva súper bien con ella, yo creo que más adelante si Dios quiere de repente, vamos a ver cómo se va desarrollando esto pues ”, manifestó con una gran sonrisa.

