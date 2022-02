Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda tras ser calificado como su “amante” por reportera de Magaly Medina

Melissa Paredes se incomodó cuando escuchó que calificaban de amante a Anthony Aranda. (Foto: Captura / Instagram)

Este lunes 07 de febrero, el programa de Magaly TV La Firme transmitió un informe en donde Melissa Paredes no dudo en defender a su nueva pareja Anthony Aranda ante las preguntas de la reportera del programa, quien calificó de “amante” al bailarín.

Este hecho sucedió mientras que la actriz se encontraba promocionando una marca y diferentes medios de comunicación la abordaron para consultarle sobre su relación sentimental con el coreógrafo.

“¿Qué pasaría si descubres que Anthony le pedía a Paula se lo lleve a España?“, comenzó consultándole la reportera y a lo que Melissa Paredes respondió que ella no tiene problemas con las acciones ha hecho el bailarín cuando no estaba con ella.

Recordemos que hace unos días, Janet Barboza señaló como “plan B” a Melissa Paredes, puesto qué según contó una famosa del espectáculo le confesó que Anthony Aranda tenía planeado “escaparse” con ella a España un día antes que Magaly Medina hiciera público el ampay.

NO FUE SU AMANTE

Durante la conversación con los medios, se puede escuchar que la reportera le preguntó: “¿Te resbalan las críticas por haber oficializado a tu amante?”. Ante ello Melissa contestó: “Que graciosa como preguntas con cizaña. Si me vas a preguntar así no te voy a responder”.

Rápidamente, la comunicadora continuó diciendo: “Te preguntó con las palabras claras y precisas. Anthony ha sido tu amante y lo has oficializado”. Notándose su incomodidad, la exconducotra de América Hoy defendió a su nueva pareja.

“¿En qué momento he dicho que ha sido mi amante?, ¿tienes pruebas de que ha sido mi amante? (...) (Mi relación) no ha empezado clandestina, si tú quieres creer en otra parte porque te escribe y te redacta un comunicado muy bonito, es tu problema, no el mío“, dijo la modelo.

Asimismo, resaltó que tanto ella como Rodrigo Cuba saben la verdad del fin de su matrimonio y que ahora está feliz con Anthony Aranda. Por otro lado, también se refirió a la reciente publicación de su exsuegro Jorge Cuba, quien compartió un proverbio en su red social y todo haría pensar que es un mensaje para Melissa Paredes

“Seguro lo dirá por experiencia propia”, dijo Melissa ante las cámaras y le deseo lo mejor a Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Que sean feliz”, acotó.

Finalmente, señaló que no guarda ningún resentimiento con su excasa televisora América Televisión tras despedirla de la conducción de América Hoy, luego de su ampay con Anthony Aranda.

“Yo con América me llevo súper bien, tampoco se inventen cosas que no son. Fueron decisión de las personas en su momento pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Yo no les cierro las puertas a nada”, sentenció.

MELISSA PAREDES REVELA QUE HABLÓ CON PAULA MANZANAL SOBRE ANTHONY ARANDA

Melissa Paredes rompió su silencio luego que Janet Barboza hiciera una tremenda confesión sobre Anthony Aranda durante una entrevista. La conductora de América Hoy aseguró que el bailarín planeaba viajar con otra mujer a Barcelona un día antes de ser ampayado con la modelo.

Aunque la presentadora de América Hoy no dio nombres, muchos aseguraron que se trataba de Paula Manzanal, quien también participó en Reinas del Show y tuvo como compañero de baile a Anthony Aranda.

Luego del tremendo destape, la exreina de belleza contó que Paula Manzanal se comunicó con ella para dejar las cosas en claro, ya que los usuarios no dejaban de señalarla como “el plan A” de Anthony Aranda.

“Yo he estado en la clínica y Paula me escribe a mi Instagram. Me dice ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo esto. Yo no tengo nada que ver (con Anthony Aranda)’. Yo le dije que no entendía, que tranqui, que fresh”, señaló la actriz a un reportero de Mujeres al Mando

“No había visto nada y me manda las capturas de lo que habían hablado. Yo le digo ‘tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’. Y me dice ‘sí, pero mira, es que me quieren picar’”, expresó la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

Melissa Paredes y Paula Manzanal conversaron tras la tremenda confesión de Janet Barboza sobre Anthony Aranda. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

