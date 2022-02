Anthony Aranda también llamaba “bebé” a Paula Manzanal días antes del ampay con Melissa Paredes

Anthony Aranda llamaba bebé a Paula Manzanal. (Foto: Instagram)

Anthony Aranda se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Magaly Medina difundiera unos audios y mensajes que el bailarín le enviaba a Paula Manzanal días antes de su ampay con Melissa Paredes. En estas misivas, el joven no duda en llamar “amor” a la modelo que reside en España.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que utiliza la misma frase cariñosa que hoy usa con Melissa Paredes. Aranda llama bebé en varias oportunidades a Manzanal, incluso, le señala que a la única que quiere es a ella y que no lo cele con la exesposa Rodrigo Cuba, pues es una mujer casada y con hijos.

Anthony Aranda llamaba bebé a Paula Manzanal. (Foto: composición)

Como se recuerda, y tras oficializar su relación, Anthony Aranda no ha dudado en llamar bebé en numerosas ocasiones a Melissa Paredes, mientras que ella lo nombra de la misma manera. Esto no llamaría para nada la atención, si esta palabra no la hubiera usado con Paula Manzanal solo días antes de salir el sonado ampay que emitió Magaly TV, La Firme.

Anthony Aranda y Melissa Paredes se llaman bebé. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes da romántica sorpresa a Anthony Aranda. Le prepara cena especial. (Video: Instagram)

Cabe indicar que Paula decidió proporcionar estos audios a Magaly Medina luego que Anthony Aranda la hiciera quedar como mentirosa a través de su cuenta de Instagram. Aquí el bailarín señala que solo fueron amigos y él lo está haciendo quedar mal por dinero.

“Qué pena ver a la gente hacer lo que sea por plata. Si yo jamás hablé de ti o algo parecido fue porque simplemente fuiste una amiga. Fuimos amigos”, escribió al inicio el bailarín, dejando en claro que jamás hubo un vínculo sentimental entre ellos.

“Eso no te da derecho de salir en un programa, cobrar y tratar de dejarme mal cuando yo siempre fui muy respetuoso contigo y tu familia. No tienes por qué inventar o poner en duda cosas solo porque te han pagado en un canal. Respetos guardan respetos. Yo jamás hablé de ti. Qué pena todo lo que hace la plata”, acotó.

PAULA MANZANAL DECIDE MOSTRAR AUDIOS Y MENSAJES

Estas palabras no cayeron bien a la modelo, quien no tardó en mostrar los audios y mensajes que le enviaba Anthony Aranda días antes del ampay.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Ya mi amor. Lindo escucharte, extrañaba tu voz. Tú sabes que yo te quiero, tu sabes que yo siempre he estado ahí, yo he estado convencido de nuestros planes y nunca me he rendido a nuestros planes”, se pudo escuchar de la que sería la voz de Anthony

Asimismo, se pudo escuchar como Anthony Aranda le estaría reclamando a Paula Manzanal por no ser cariñosa. “O sea, esta bien, todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, o sea, es como que no te importa. Nunca hay un, pucha no sé, cómo estás, te extraño, quiero verte”.

En el informe también se puede ver algunas conversaciones de WhatsApp entre Anthony Aranda y Paula Manzanal. “No me celes por Meli (Melissa Paredes), es una mujer casada con hijos, por favor (...) Amor no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por el trabajo paramos ensayando, me cae bien, es buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”.

“No quiero que pienses mal ni nada. Confía en mi, Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, pero a ti te digo amor”, se sigue leyendo en las imágenes.

Paula Manzanal revela audios de Anthony Aranda antes del ampay con Melissa Paredes: “Yo te quiero solo a ti”

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES SOBRE AUDIOS DE ANTHONY ARANDA?

Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron abordados por un reportero de Magaly Medina antes de entrar a un restaurante, donde se disponían a celebrar su 14 de febrero. El periodista les consultó sobre los audios que mostró Paula Manzanal.

“Hay un chat en que tu Anthony le escribes a (Paula Manzanal) que no se ponga celosa de Melissa porque ella tiene esposo. ¿Te acuerdas de ese chat?”, le preguntó el reportero de Magaly TV La Firme a Anthony Aranda.

“No seas mal educado, por favor”, comienza diciendo Anthony Aranda. A lo que segundos después Melissa Paredes responde: “Escúchame, no nos importa. Gracias”, enfatiza la ex conductora.

