Merly Morello casi besa a Daniela Olaya en Tiktok y reciben apoyo ante críticas

“Vivan y dejes vivir” se logra leer en la sección de comentarios de un reciente video que compartió la joven actriz Daniela Olaya en su cuenta oficial de Tiktok. La recordada ‘Alicia’ en De vuelta al barrio apareció en la grabación junto a Merly Morello, quien recientemente ha hablado abiertamente de su bisexualidad tras la respuesta que le dio a una seguidora en sus redes sociales.

En el video expuesto por Olaya se logra verlas disfrutando de una tarde en la playa mientras interpretaban la canción “El tiempo”, del grupo Afrodisiaco. La letra del tema expresaba lo siguiente “quise un besito y te diste la vuelta, hoy de nuevo cerraste la puerta, quizás maña o más tarde será cuando te acuerdes de mí”. Mientras se escuchaba esa parte del track musical, Merly Morello acercó su cara a la de Daniela, como para darle un beso, pero continuaron bailando y grabando el Tiktok.

Lo que parecía ser un video más en sus redes sociales, ocasionó que un grupo de usuarios se manifestaran en la sección de comentarios para criticar lo que hicieron, expresando que no deberían de exponerse de esa manera “porque hay niños que las pueden ver”.

Ante esto, los seguidores de las actrices de De vuelta al barrio se hicieron presentes en la publicación para brindarles todo su respaldo, además de dejar en claro que ellas pueden compartir el contenido que deseen porque son sus plataformas. Una usuaria escribió que si tanto temor hay porque un niño vea esa clase de videos, los padres deberían colocar filtros para que no accedan a los mismos.

Incluso, Daniela Olaya se tomó unos minutos para agradecer a la comunidad que la sigue en Tiktok y que decidió brindarle su apoyo ante las críticas que generó una grabación en la playa con Merly Morello.

En los últimos días el nombre de Merly Morello ha sido protagonistas de los titulares en la prensa de espectáculos luego de que se hiciera viral una publicación que realizó en la que daba a conocer que era bisexual.

Durante una entrevista exclusiva para Infobae, ‘Lily’ en De vuelta al barrio comentó que desde hace mucho tiempo su círculo cercano conoce, sabe y respeta su orientación sexual. Este tema, al estar relacionado a una figura pública, ha permitido que se informe sobre algunos conceptos que pertenecen a la comunidad LGTBI, como por ejemplo qué significa ser bisexual, las problemáticas que enfrentan y cómo podemos apoyarlos para impulsar su visibilidad y erradicar los prejuicios.

La actriz peruana de 18 años es una de las personalidades más activas en la red social Instagram. Actualmente cuenta con más de 1 millón de seguidores. En su plataforma podemos encontrar una variedad de contenidos, desde sus días libres de trabajo disfrutando con sus amigos, sesiones de fotos y hasta los recuerdos de los personajes que ha interpretado.

Merly Morello se dio a conocer en nuestro país gracias a su personaje de ‘Lily’ en la serie De vuelta al barrio, la cual llegó a su fin luego de unas exitosas temporadas transmitidas por el canal América Televisión.

“Entre llantos y risas, me despido del proyecto que me ha acompañado estos últimos años (desde el 2017). Gracias por todo el apoyo que me han brindado estos años, realmente no tengo palabras para expresar todo lo que siento en estos momentos. Gracias a cada uno de mis compañeros por todo este largo viaje juntos y por enseñarme tanto, no solo profesionalmente, sino también sobre la vida. Mucho amor para todos. Te amo, Lily”, este fue el mensaje que escribió en Instagram para despedirse de la serie peruana.

