De Vuelta al Barrio: las teorías de los fanáticos sobre lo que pasará con Malena y Pichón

De vuelta al barrio va llegando a su fin

La exitosa teleserie de situaciones ‘De vuelta al barrio’ viene emitiendo sus últimos capítulos esta semana. Los seguidores de la producción de América Televisión especulan en redes sociales con lo que podría pasar con los personajes principales Malena (Mónica Sánchez) y Pichón (Paul Martin).

“Algunas cosas tienen que terminar para empezar algo nuevo. Con mucha pena de finalizar un programa que ha sido parte de tu vida tanto tiempo”, señaló hace unas semanas el productor de la serie, Gigio Aranda a El Comercio. Recordemos que el canal ya alista en su reemplazo la producción ‘Junta de vecinos’ y lo que sería el regreso de ‘Al fondo hay sitio’.

Los actores grabaron este lunes el último capítulo de ‘De vuelta al barrio’ y muchos se mostraron nostálgicos al dejar de interpretar a sus personajes. Cabe señalar que esta serie vio la luz en el año 2017, precisamente como la sucesora de ‘Al fondo hay sitio’.

En un inicio fue pensada como una serie ambientada en el barrio ficticio de San José en los años setenta, sin embargo, con la llegada de la pandemia, decidieron cambiar y traer a los personajes a la época actual. Recordemos que la producción conlleva todo una logística, ya que se levantó una gran escenografía de un barrio en los estudios de Pachacamac.

En el capítulo más reciente, Malena y Pichón sufrieron un terrible accidente automovilístico y los seguidores de la serie especulaban con su muerte. Sumado a eso, un chamán entra en escena para predecir la muerte de un personaje del barrio.

Algunos lanzaban teorías como que por el cambio de época se crearon multiversos donde algunos personajes no saben que están muertos. Y otros señalan que al haber una línea temporal, Malena y Pichón podrían vivir más de cien años. Otros señalan que Pedrito, personaje interpretado por el joven actor Samuel Sunderland, es quien narra la historia y están hablando de sus recuerdos.

Otro giro inesperado que dio la serie este lunes es el personaje de Julio Ganoza, hijo menor de Malena. Al inicio de la serie fue interpretado por Emilio Noguerol, luego fue reemplazado por Mario Cortijo, para que luego ingrese Vasco Rodríguez. La sorpresa este lunes fue que Noguerol volvió a hacer el papel de Julio. Recordemos que el actor tuvo que dejar la actuación para dedicarse a sus estudios de derecho en la universidad.

DESPEDIDA DE MERLY

La joven actriz Merly Morello utilizó su Instagram para invitar al público a no perderse los capítulos finales de ‘De vuelta al barrio’. Visiblemente emocionada, la intérprete de Lily contó que entró a la serie cuando apenas había cumplido 13 años y ahora está a un mes de cumplir los 18.

“Me llevo los mejores recuerdos de este proyecto. Hoy 13 de diciembre del 2021 doy por concluida una aventura que comencé en el 2017 en De vuelta al barrio. Gracias a todos por el apoyo que he recibido, han sido unos años loquísimos. Gracias por odiar y amar a Lily, este personaje me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como ser humano también”, comentó.

