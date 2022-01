Merly Morello niega filtración de video íntimo: “Se me intenta sexualizar desde los 13 años”

Merly Morello negó filtración de video íntimo y lamentó que se intente sexualizar su imagen desde los 13 años.

Merly Morello se mostró bastante molesta y decepcionada por la filtración de un supuesto video íntimo suyo en redes sociales. Además de negar ser la protagonista del material, la joven actriz aseguró que intentan sexualizar su imagen desde que tiene 13 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la recordada ‘Lily’ de De Vuelta al Barrio indicó que se enteró de la lamentable noticia una vez retornó a Lima de su viaje a Iquitos por su cumpleaños número 18, por lo que se vio en la necesidad de pronunciarse sobre el tema.

“Me gustaría aclarar un par de puntos sobre el supuesto video sexual que se me filtró. Uno, no soy yo. Yo tengo tatuajes bajo el busto y tatuajes en los brazos desde hace bastante tiempo. Dos, ha sido bastante incómodo estar completamente desconectada, volver a conectarme y ver todo lo que sucedió”, comentó.

Tras ello, Merly Morello indicó que desde que tiene 13 años, edad en la que apareció por primera vez en De Vuelta al Barrio, se la ha intentado sexualizar en reiteradas oportunidades. Ahora que ve en retrospectiva, la actriz se siente indignada por todo lo que tuvo que soportar cuando era solo una adolescente.

“ Es terrible que se me intente sexualizar de esta forma y no solamente desde que tengo 18 años, sino siendo también menor de edad. Esta clase de cosas me ocurren desde que tengo 13 años. No es normal, seguro tienen un problema. Es incómodo que siendo menor y ahora ya mayor de edad sigan pasando estas cosas”, expresó.

TOTALMENTE INDIGNADA

En su contundente mensaje, Merly Morello agregó que la sociedad no ha avanzado lo suficiente como para dejar de juzgar a las mujeres que, lamentablemente, sufren la filtración de un video sexual en redes sociales.

“ Esto nos demuestra una realidad bastante cruda acerca de la sociedad actual. A pesar que decimos que hemos avanzado un montón, seguimos sexualizando de la misma forma y juzgando a las personas que se les filtró un video de este tipo, cuando no debería ser así”, sostuvo.

“No debería juzgarse a la persona que tiene o grabó ese video, sino a quien filtró ese video... porque lo hacen con malas intenciones. ¿Cómo quieren quedar? ¿como el bacán, como el que se las sabe todas? No, quedan como imbéciles, como idiotas...”, añadió indignada.

SE SOLIDARIZA

Pese a que no ha sufrido la filtración de un video sexual suyo, Merly Morello mostró sororidad hacia aquellas mujeres que han pasado por esa complicada situación. Además, las alentó para denunciar este hecho ante las autoridades, especialmente si se tratan de menores de edad.

“Si te filtraron una foto o un video, te abrazo con todo el corazón. No me ha pasado, pero me ha pasado algo similar y es incómodo ver cómo la gente reacciona, lo asqueroso que pueden ser los seres humanos. Si saben quien es, denuncia”, indicó.

“Y si eres tú quien lo filtró, eres un imbécil, consíguete una vida e intenta ser feliz. Recuerda que todo en esta vida da vueltas y lo malo que hagas se te va a regresar en algún momento”, añadió.

Merly Morello niega filtración de video íntimo y asegura que intentan sexualizar su imagen desde que inició en la televisión.

MADRE DE MERLY TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

La mamá de Merly Morello salió al frente para negar que la actriz sea la protagonista del supuesto video íntimo. Según contó la madre de familia, todo se trata de un descarado montaje.

“Para la gente que cree que es ella, es un video que le han montado su cara. Merly desde hace ya un buen tiempo tiene tatuajes debajo de su busto, tiene tatuajes en sus brazos ”, señaló.

“¡No es ella! Qué triste ver cómo cada día la manera de agresión hacia las mujeres es más fuerte. Ya que no solo es un golpe, es agresión”, agregó.

