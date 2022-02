Josimar confiesa que no se realizó la vasectomía: “fue todo una broma”

Josimar NO se sometió a la vasectomía. (Foto: Instagram)

El cantante Josimar negó haberse hecho la vasectomía luego de que el pasado mes de enero dijera en En boca de todos que se había sometido a un método anticonceptivo definitivo para no tener más hijos. Esto sucedió cuando Tula Rodríguez le recordó que tenía 4 hijos y que podría tener más. El salsero la interrumpió para recalcarle que él ya no podía tener más hijos

“Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía), ya está, ya no se puede (tener más hijos)“, respondió cuando la conductora le sugirió realizarse este procedimiento anticonceptivo en los hombres. Ante su respuesta, varios medios de comunicación cubrieron la noticia.

Sin embargo, en una entrevista con Infobae, el denominado ‘Rey de la salsa perucha’ aclaró que todo se habría tratado de una broma del momento pero que no descarta realizarse la intervención quirúrgica en algún momento.

“¿Es verdad que te hiciste la vasectomía?”, se puede leer en la entrevista y a lo que el artista nacional respondió: “Eso fue una broma que me hicieron, pero no confirmo ni descarto , simplemente es mi vida personal. Mi público solo va a saber de mi carrera musical, ya no más de mi familia y mis hijos por un tema de seguridad”.

Cabe resaltar que Josimar se convirtió en padre por cuarta vez desde el pasado 18 de diciembre, cuando anunció el nacimiento de su bebé a través de su cuenta oficial de Instagram. Como se sabe, el salsero tiene otros 3 hijos de sus anteriores relaciones.

Recordemos que Josimar buscó impulsar su carrera a la internacionalización, por lo que decidió emigrar a E.E.U.U., en donde se encuentra actualmente casado con la cubana Yadira tras empezar una relación de 3 meses y terminar con María Fe Saldaña.

Josimar aseguró que su lugar en el Perú ya estaba muy marcado, por lo que decidió abrirse paso en el extranjero. (Foto: Difusión)

JOSIMAR ENVÍA AUDIOS A SU HIJA RECIÉN NACIDA

Josimar contó para las cámaras de “Más Espectáculos” que, pese a que, se encuentra lejos de su última hija, la cual fue fruto del amor que tuvo con María Fe Saldaña, aseguró que está pendiente de su pequeña Jeilani y reveló que le envía audios cantando para que recuerde siempre su voz.

“Es una bebé maravillosa, casi todos los días trato de hacer videollamada para ver a mi hijita y para que al menos escuche mi voz y pido que siempre le pongan música mía para que escuche, le mando audios cantando y todo eso”, contó.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON MARÍA FE SALDAÑA?

Josimar decidió hablar sobre María Fe Saldaña en una entrevista con un medio local, asegurando que sería una de las pocas veces que hablaría de la madre de su hija. El intérprete de “La protagonista” aclaró nuevamente que no está enfrentado con su ex y aprovechó para arremeter contra Magaly Medina, quien ha criticado al salsero por “abandonar” a María Fe cuando esta se encontraba embarazada

“Nuestra relación de papás no es mala, al contrario, es super buena. Se hablaban cosas por ahí, pero era todo lo contrario de lo que comentan las personas que seguían ese programa (Magaly TV, La Firme), cuya meta es desprestigiar a las personas que quieren salir adelante, por eso nunca le paré a los malos comentarios porque yo sé cómo eran y cómo son las cosas con mi bebé y Mafe, pues es de lo mejor y a comentarios feos, oídos sordos”, expresó.

