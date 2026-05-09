Kimberly García recuerda el capítulo que pudo cambiar drásticamente su vida: “¿Y por qué no te vienes a Ecuador?”

Kimberly García es la mujer más exitosa del deporte peruano, teniendo en su haber cuatro títulos mundiales en atletismo. - Crédito: IPD

La vida de Kimberly García siempre se ha encontrado unida a Perú, país que la vio nacer y al que le ha entregado una cantidad innumerable de preseas en distintos campeonatos de atletismo. Sin embargo, hubo un periodo en el que le plantearon la opción de hacer a un lado sus raíces para representar a Ecuador.

Durante una extensa entrevista con el programa ‘Off The Record’ de Casa Acordes TV, ‘Kimi’ reveló que hace un tiempo atrás, a través de su entrenador personal, se le ofreció la posibilidad de competir por los ‘norteños’ debido a la falta de respaldo del Estado.

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El asunto no pasó de un simple consejo que García León desestimó de inmediato: “Ecuador. Sí, lo hablábamos, pero eso fue hace años. Andrés [Chocho] me dijo, ¿y por qué no te vienes a Ecuador?”.

“Porque él miraba la realidad del deporte y me decía, ¿cómo, o sea tú siendo Top-8 en el Mundial de Londres no vas a recibir un buen apoyo por parte del Estado? Hablábamos así y comparábamos con lo de ellos. Me decía, ¿por qué no te nacionalizas? No, qué me voy a nacionalizar”, zanjó con una sonrisa la mujer más exitosa del deporte peruano.

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Kimberly García siempre se ha enfocado en superarse cada día. De ahí que diera un paso agigantado al ponerse en manos de Andrés Chocho, reconocido atleta ecuatoriano que ha hallado más triunfos como entrenador que como deportista. Una vez que empezaron a trabajar juntos se notó una performance distinta en la peruana.

La fondista más laureada del Perú siempre se ha enfocado en superarse cada día. De ahí que diera un paso agigantado al ponerse en manos de Andrés Chocho, reconocido atleta ecuatoriano que ha hallado más triunfos como entrenador que como deportista. Una vez que empezaron a trabajar juntos se notó una performance distinta en la peruana.

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El ‘Team Chocho’ –denominación para la dupla incaica que trabaja a su lado– además se encuentra integrado por César Rodríguez, oriundo de Huancayo como ‘Kimy’. Ambos hacen fondismo en la ciudad Incontrastable y refuerzan sus trabajos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, donde también realizan largas concentraciones.