Josimar desmiente a Gianella Ydoña por decir que le propuso tener otro hijo y volver con él: “Habló de mí por dinero”

Josimar responde a las últimas declaraciones de su expareja. (Foto: Instagram)

Luego que Gianella Ydoña indicara para el programa de Magaly Medina que Josimar le propuso regresar con él y tener otro hijo,el salsero salió al frente para desmentirla, y que se comunicó con ella para preguntarle por qué rindió esas declaraciones que lo “dejan mal parado”.

Sin embargo, la mujer le explica que el reportero editó sus palabras. Cabe indicar que Josimar brindó el audio de esta conversación al medio que concedió la entrevista, aquí la mujer desmiente lo dicho y señala que el en ningún momento se refirió a Josimar.

“En el audio que grabé dijo que la contactaron para entrevistarla sobre sus negocios y que habían editado sus respuestas”, respondió Josimar a Trome.

“Ella vino a Estados Unidos para traer a mi hijo y esa vez se quedó tres semanas aquí. Luego volvió y se quedó tres días con el bebé, después se fue a Nueva York”, aclaró el cantante.

Consultado de por qué Gianella hizo estas declaraciones, Josimar indicó: “Me aseguró que lo hizo por dinero. Yo estoy tranquilo aquí y debe estar agradecida de que a mi hijo no le falta nada, que tiene otra vida. Ya estoy cansado de quedarme callado y que en redes sociales me saquen la m...”

Como se recuerda, en la entrevista con Gianella, la mujer también se compadeció de Mafer, pues se quedó en Lima embarazada mientras Josimar viajó a Estados Unidos para rehacer su vida.

“Imagínate, compadeciendo a Mafe que es una chica trabajadora, no he hablado de esto con ella, pero nuestra relación de padres está bien, todos los días hablamos por nuestra hija. Esta chica solo molesta y molesta, y las dos veces que vino a Estados Unidos no le trajo ni un ‘Cua Cua’ a mi hijo”, remarcó.

Josimar descartó también que se haya casado con Ydoña, resaltando que “obviamente”, su actual esposa se incomodó al ver la entrevista que le hicieron a Gianella.

“Cuando ella (Gianella) vino para acá, mi esposa la llevó al hotel, le pagó el hotel, le compramos el pasaje para que vaya a Nueva York, le dimos un dinero para su estadía allá, la llevamos al aeropuerto y no me parece justo que haga todo esto”, acotó el cantante, quien aclaró que Ydoña no es la protagonista de su canción, tal como ella misma lo expone en sus redes sociales.

“Encima, en sus redes sociales dice que es ‘La protagonista’ y no es la protagonista de nada porque la canción ya existía, es un cover que hice en salsa”, dijo Josimar, quien finalmente confirmó que ya salió su divorcio con su expareja Michelle Moscol.

Gianella Ydoña aceptó una entrevista para Magaly Tv: La firme, donde reveló detalles desconocidos de su viaje a Estados Unidos junto a Josimar.

JOSIMAR TIENE UNA VIDA HECHA EN ESTADOS UNIDOS

En una entrevista con Infobae, el ‘Rey de la salsa perucha’ contó detalles de su nueva vida en el país norteamericano, los sacrificios que tuvo que hacer por su familia y respondió las críticas que viene recibiendo por no regresar al Perú pese a que su hija recién nació.

“Es un sacrificio salir de nuestro país al que tanto amamos, salir de nuestra gente, nuestro barrio y llegar a otro país para comenzar otra carrera ya pensando en lo internacional. Ahora ya no es solo las entrevistas que tenía acostumbrado con la gente de Perú, ahora también es de México, Colombia, Miami, Panamá, Santo Domingo y diferentes países y culturas, eso quiere decir que nuestro trabajo ya está sonando internacionalmente”, comentó el cantante, quien en un principio indicó que no hablaría más de su vida privada, hasta que salió a la luz la entrevista de su expareja.

“Yo creo que si triunfas te critican, si no triunfas también te critican, si haces algo te critican, si no lo hacen también te critican. Uno lo tiene que tomar deportivamente, como se dice. Soy personaje público y todo el mundo tiene derecho a opinar, pero eso no quiere decir que sea cierto”, acotó.

SEGUIR LEYENDO: