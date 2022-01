Magaly Medina y su curiosa reacción tras saber que Mujeres al Mando le ganó a Rodrigo González en el rating

Magaly Medina y su reacción tras saber el rating de Amor y Fuego. (Foto: Instagram/ Latina)

La conductora de TV Magaly Medina no dudó en expresarse tras saber el rating de Amor y Fuego ante Mujeres al Mando. Como se recuerda, Rodrigo González se refirió duramente a las bajas cifras que hizo el programa de Latina, que tuvo como plato fuerte estos últimos días a la exesposa de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes.

Todo empezó cuando un usuario de la cuenta de Twitter ‘El rating manda’ publicó las cifras que hizo Amor y Fuego en su inició de temporada y las comparó con el programa Mujeres al Mando. “Amor y fuego sólo hizo 1.9 en su inicio de temporada y Mujeres al Mando con la entrevista de Melissa Paredes hizo 3.3. Mujeres al Mando le ganó a Amor y Fuego″, publicó la cuenta, logrando diferentes reacciones en los usuarios de la red social.

Mientras muchos decían que la comparación era inexacta por tratarse de diferentes horarios, otros salieron en defensa del programa de Latina, señalando que sí daban fe a estas cifras.

“No pueden comparar el rating que hace Willax, un canal chico, con Latina, que es de los 3 canales más grandes...”, escribió un seguidor de Amor y Fuego, mientras que un simpatizante de Mujeres al Mando indicó: “No hay canal chico, solo hay programa chico, invisible ,no funciona”.

“Gravísimo el de comparar programas de horarios diferentes con encendidos diferentes, 1.9 a las 2 pm es diferente al 3.3 de la mañana. Así que EL RATING MANDA SI Y SOLO SÍ se compara de manera correcta, mismo horario”, escribió otro usuario.

“Siempre le ha ganado, aunque le duela a Peluchín. Aunque si bien es cierto hay factores como el horario y la señal (Latina vs Willax). Peluchín siempre le enrostra el bajo rating a MAM, pero el puntaje de AyF es más bajo que de Beto”, acotó otro.

Y mientras los ánimos entre seguidores de ambos programas se caldeaban, Magaly Medina no dudó en también comentar. La periodista compartió esta publicación en su cuenta de Twitter y puso dos caritas de sorpresa a su post.

Magaly Medina y su reacción ante ratingf de Amor y Fuego. (Foto: Twitter)

Como se recuerda, la conductora de TV se ha visto enfrentada en más de una oportunidad a Rodrigo González, ya sea por el rating, ideologías y el propio contenido del programa. Mientras Rodrigo la ha llamado mezquina, Magaly ha resaltado las altas cifras que hace en comparación con el programa de Willax.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE EL RATING DE MAM Y MELISSA PAREDES?

El conductor de Amor y Fuego se refirió al bajo rating de Mujeres al Mando, que presentó su exclusiva entrevista con Melissa Paredes. El conductor tuvo duras críticas al ver lo resultados. “El reemplazo de la ‘fariselita’ (Ethel Pozo) le triplicó la audiencia, así están los resultados, pasó sin pena de gloria”, indicó en su programa.

“(Ellos pensaron) que ‘si ponemos a Melissa Paredes la gente va a descubrir el extraordinario contenido que tenemos’, seguro es lo que pasa por la cabeza a estos descerebrados que han logrado hundir el show”, acotó.

Asimismo, se refirió al ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda. “Acuérdense que ella no ha podido ni salvar su relación, ni salvar sus mentiras, ni salvar el papelón público que hizo, qué va a poder salvar el show ese de la mañana que ya está más muerto que todo lo anteriormente dicho”, concluyó.

RODRIGO GONZÁLEZ Y LA VEZ QUE DIJO POR QUÉ YA NO ES AMIGO DE MAGALY MEDINA

A finales del 2021, Rodrigo González dio detalles de por qué ya no es amigo de Magaly Medina. En su programa Amor y Fuego señaló que la conductora de TV le dijo que la farándula era un mundo de fieras, sin embargo, lo que nunca le dijo era que “ella era la máxima tarántula”.

“Sí, a mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿pero no es tu amiga, entonces por qué se ha expresado así de ti, por qué ha minimizado tu programa, por qué dice que a ustedes no los ve nadie, por qué dice que las primicias son solo de ella, por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía, no se supone que es tu amiga?’ Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas”, contó.

Peluchín ya no es amigo de Magaly Medina. (Foto: Composición)

MAGALY MEDINA HABRÍA EVITADO EL INGRESO DE RODRIGO A ATV

Cuando salió de Latina, todos pensaban que Rodrigo González volvería a la televisión a través de la señal de ATV; sin embargo, fue totalmente lo contrario, pues hizo por Willax Televisión. El motivo habría sido que las negociaciones se cayeron por terceros.

“Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, dijo.

“Cuando yo la escuchaba que decía que esto era un mundo de fieras y que sobrevive el más fuerte, nunca me especificó que la máxima tarántula era ella, y hoy ya lo entendí”, indicó bastante enojado.

