Josimar revela que ya no puede tener más hijos: Se hizo la vasectomía

Sus planes cambiaron por completo. Aunque en un primer momento había asegurado que tenía planes de seguir agrandando su familia, Josimar ahora cambió totalmente de parecer, al punto de haberse sometido a un método anticonceptivo definitivo para no tener más hijos.

Durante una entrevista con el programa En Boca de Todos, el salsero se animó a hablar sobre su carrera musical y de su hija recién nacida, producto de su relación con la joven María Fe Saldaña.

Cuando Tula Rodríguez le recordó que tenía 4 hijos y que podría tener más, Josimar la interrumpió para recalcarle que él ya no podía tener más hijos así le hubiera gustado, pues se sometió una vasectomía.

“ Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía), ya está, ya no se puede (tener más hijos) ”, respondió cuando la conductora de En Boca de Todos le sugirió realizarse este procedimiento anticonceptivo en los hombres.

TODOS LOS DÍAS SE COMUNICA CON MARÍA FE SALDAÑA

Josimar comentó que en estos momentos lleva una buena relación con la madre de su última hija, María Fe Saldaña, con quien habría tenido una dolorosa ruptura tras haberse ido a Estados Unidos para continuar con su carrera musical.

El salsero negó tener problemas con la joven, asegurando que se comunica a diario con ella por su pequeña que recién nació. “Si tuviera problemas con María Fe, no hablaría con ella todos los días y no me mandaría fotos de mi hija”, dijo.

“ Hablo con mi hija todos los días. Si yo le hubiera abandonado, no tendría ni un segundo de que ella me conteste . Desde que me enteré que estaba embarazada, me encargué de todo, absolutamente de todo”, sostuvo.

SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SU HIJA

Hace unas semanas su hija con María Fe Saldaña nació y Josimar señaló que siempre se encuentra pendiente de ella, esto pese a que él no se encuentra en el Perú en estos momentos por venir promocionando su carrera en Estados Unidos.

“ Casi todos los días trato de hacer videollamadas con mi hijita y pido también que pongan música mía para que me escuche o le mando audios cantando ”, señaló el salsero en una entrevista con + Espectáculos.

PROMETE VOLVER AL PERÚ

Josimar ya lleva más de medio año viviendo en Estados Unidos y ni por el nacimiento de su hija regresó al Perú, hecho que provocó que muchos se pregunten cuándo será que el cantante de salsa regrese a nuestro país.

El salsero en más de una ocasión ha dicho que entre sus planes a corto plazo se encuentra retornar a territorio nacional para encontrarse con su familia y amigos cercanos; sin embargo, hasta la fecha no ha confirmado un mes exacto, solo señalando que sería pronto.

