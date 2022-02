Josimar se internacionalizó y ya no hablará de su vida íntima: “Mi público solo va a saber de mi carrera musical” | ENTREVISTA

Josimar y su camino hacia la internacionalización. (Foto: Instagram)

Nadie puede negar el gran talento de tiene Josimar en el canto, pues gracias a su voz se hizo popularmente conocido como el ‘Rey de la salsa perucha’. Sin embargo, no siempre ha destacado por su música o temas como ‘La mejor de todas’, sino también por los escándalos que ha protagonizado en su vida amorosa.

Debido a que goza de gran popularidad, el salsero siempre ha sido abordado por la prensa para saber detalles de su vida íntima. Al principio no tenía problemas en hablar o hasta mostrar el interior de su casa, pero según fueron terminando sus mediáticas relaciones, el cantante poco a poco empezó a ser más reservado.

Fue así que de un momento a otro sorprendió a todos sus seguidores en el Perú y se fue a los Estados Unidos con el objetivo de internacionalizar su carrera musical. Tuvieron que pasar varios meses para que Josimar firme con una disquera y produzca su nuevo álbum ‘El comienzo’.

En una entrevista con Infobae, el ‘Rey de la salsa perucha’ contó detalles de su nueva vida en el país norteamericano, los sacrificios que tuvo que hacer por su familia y respondió las críticas que viene recibiendo por no regresar al Perú pese a que su hija recién nació.

“Es un sacrificio salir de nuestro país al que tanto amamos, salir de nuestra gente, nuestro barrio y llegar a otro país para comenzar otra carrera ya pensando en lo internacional. Ahora ya no es solo las entrevistas que tenía acostumbrado con la gente de Perú, ahora también es de México, Colombia, Miami, Panamá, Santo Domingo y diferentes países y culturas , eso quiere decir que nuestro trabajo ya está sonando internacionalmente”, comentó.

Josimar colaboró con Tito Nieves. (Foto: Instagram)

- Ya hace casi un año que estás fuera del Perú y no ves a tus hijos...

Yo trabajo para que ellos tengan todo lo que yo nunca tuve, para que tengan siempre la comodidad, que tengan un buen futuro y en la educación. Mi trabajo es gracias a Dios y pensando en mi familia y en los míos.

- Pero tu trabajo también es cuestionado...

Yo creo que si triunfas te critican, si no triunfas también te critican, si haces algo te critican, si no lo hacen también te critican. Uno lo tiene que tomar deportivamente, como se dice, y saber que tú te estás sacrificando y nadie va a ver eso, ni saber por qué lo estás haciendo, nadie va a entender porque no es su vida. Eso es un consejo para todos, si tu caminas pensando en lo que dirán, no vas a llegar muy lejos porque las críticas te van a derrumbar, pero si tu caminas sabiendo a dónde estás yendo y sabes lo que vas a conseguir, entonces no te va a importar nada. Soy personaje público y todo el mundo tiene derecho a opinar, pero eso no quiere decir que sea cierto.

- Entonces no te incómoda que muestren las conversaciones privadas que has tenido con reporteros...

Nada, todo el mundo puede inventar lo que sea. Un diseñador gráfico puede hacer lo que sea, yo sé quien soy, mi familia sabe quien soy, las personas que están a mi alrededor saben quien soy y saben cómo actúo. Estoy bien con la mamá de mi hija (María Fe Saldaña) y estoy bien con mis hijos.

Josimar abandonó el Perú en busca de la internacionalización. (Foto: Instagram)

- Ahora que tu carrera ya despegó de manera internacional, ¿pretendes ganar un Grammy?

Vamos a trabajar como lo estamos haciendo, para poder no solo ganar uno, sino varios premios, porque el mejor premio es que otro público, que no sea el que ya conquistaste, baile y aplauda lo que estás haciendo.

- Entonces, ¿podrías hacer una colaboración con Tony Succar?

El flaco Tony es mi hermano, mi amigo, conversamos casi seguido, estamos pensando en hacer algo bonito. Unir fuerzas para levantar la industria de la música de Perú para que sea internacional, cuenten conmigo para lo que sea.

- ¿Crees que te debes a tu público o solo a tu talento?

Yo me debo a Dios porque Dios me dio un talento, además también me debo a mi público porque ellos son los que me aplauden, porque sino tuviera a mi público no sería nadie. Tú muestras lo que quieres que el público vea, pero muchas veces el público saca sus propias conclusiones, pero ya es cuestión de ellos, además que somos libre de opinar y ellos pueden hacer lo que gusten, pero yo sí me debo a mi público, porque ellos consumen mi música y yo lo tengo claro, sin ellos yo no sería Josimar.

Josimar es apodado como el 'Rey de la salsa perucha'. (Foto: Instagram)

- ¿Volverías a El Artista del Año como lo hizo Yahaira Plasencia?

Para qué voy a regresar si ya gané, ya no hay premio más grande para el que ha ganado. Descarto volver al programa como participante, como jurado podría ser, pero ganar dos veces ya sería pulpo.

- ¿Es verdad que te hiciste la vasectomía?

Eso fue una broma que me hicieron, pero no confirmo ni descarto, simplemente es mi vida personal. Mi público solo va a saber de mi carrera musical, ya no más de mi familia y mis hijos por un tema de seguridad.

SEGUIR LEYENDO: