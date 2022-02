Sebastián Yatra: así fue su emocionante reacción al enterarse que ‘Dos Oruguitas’ está nominada a los Oscar 2022

Sebastián Yatra emocionado de ser nominado a los Premios Oscar 2022. (Foto: Instagram)

Sebastián Yatra no pudo evitar mostrar sumamente alegre al saber que la película Encanto había sido nominada a los premios Oscar 2022. La animación ha causado gran emoción entre los colombianos, pues es trama se enfoca en las vivencias de una familia de dicho país.

Cabe precisar que el tema ‘Dos oruguitas’ recibió la nominación a ‘Mejor canción original’ . Esta canción fue compuesta por Lin-Manuel Miranda e interpretado por el artista Sebastián Yatra.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano mostró su reacción al saber que un tema que interpreta fue nominado a los Oscar, algo que muchos músicos anhelan.

En las imágenes se puede observar a al intérprete celebrando la normación. Él al escuchar el nombre de ‘Dos oruguitas’ no pudo evitar saltar de emoción sobre los sillones del lugar en el que se encontraba. “ Colombia estamos nominados al Oscar ”, escribió en la plataforma social.

¿CON QUÉ OTRO NOMINADOS COMPETIRÁ A CANCIÓN ORIGINAL?

El tema ‘Dos oruguitas’ no la tendrá nada fácil tras ser nominado a ‘Mejor canción original’ en los Oscar 2022, pues tendrá que competir con canciones de famosos cantantes internacionales como Billie Eilish y Beyoncé.

- “Down to Joy” de Belfast - Van Morrison

- “Dos Oruguitas” de Encanto - Lin-Manuel Miranda

- “Somehow You Do” de Four Good Days - Diane Warren

- “Be Alive” de King Richard - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

- “No Time to Die” de No Time to Die - Billie Eilish, Finneas O’Connell

El cantante colombiano festejó con gritos y saltos en medio de la sala de su casa, la emoción fue tal que por poco se lastima el brazo

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA ENCANTO?

La película cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, el cual es conocido como Encanto.

La magia es algo común en la familia, pues bendice a todos sus niños y niñas, quienes tienen el don de la súper fuerza, el poder para sanar, entre otros; sin embargo, Mirabel es la excepción.

Pero todo cambia cuando se descubre que la magia que rodea Encanto corre peligro, por lo que Mirebel decide que, ella siendo la única de los Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

ES FELICITADO EN REDES SOCIALES

Diferentes celebridades han felicitado a Sebatián Yatra por ser nominado a los Oscar 2022. Danna Paola, Diva Jessurum, Carlitos Vargas, la agrupación Piso 21, Jorge Celedón, Nina García, entre otros, no dudaron en comentarle.

“Felicitaciones a ti y a todo el equipo Sebas”, “Eres lo máximo. Que orgullo tenerte como artista. Te lo mereces”, “Felicitaciones parcerito, bravo carajo”, “Que emocionante, todo te lo mereces”, “Te lo mereces Sebas, es una canción que transmite paz”, “Es que la rompiste con esa canción”, “Fue impresionante escuchar el tema viendo la película, se te caen las lágrimas”, entre otros comentarios de sus fanáticos.

