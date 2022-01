Flavia Laos descarta ingresar a Esto es Habacilar: “Ya pasé por esa etapa”

Flavia Laos no aceptaría ingresar a Esto es Habacilar. (Foto: Captura TV/ Difusión)

Flavia Laos dejó en claro que no volvería a participar de ningún reality de competencia. Esto lo dijo en el programa En boca de todos este 31 de enero cuando participaba de la divertida secuencia “El camino de la verdad”.

La influencer fue consultada si volvería a concursar de la nueva versión de Esto es Guerra. Recordemos que durante la temporada de verano, se encuentra transmitiendo Esto es Habacilar bajo la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel. Además, algunos chicos reality se encuentran cumpliendo roles como modelos y los populares “Pitucos del balcón”.

La modelo sorprendió con su contúndete respuesta. “No (volvería) porque miren, la verdad todo tiene etapas en esta vida. Yo ya pasé por esa pequeña etapa porque fue muy corto el tiempo”.

Asimismo, recalcó que por ahora está enfocada en su trabajo. “Quiero dedicarme a la actuación, a mis campañas y a mis redes sociales”, concluyó.

Tras escuchar su respuesta, Tula Rodríguez le preguntó si la habrían llamado para ingresar así como la producción lo hizo en el 2021. Flavia Laos indicó que no había recibido ninguna llamada.

“Me parece honesto. Ella tiene planes de migrar en el extranjero..”, acotó la conductora, pero fue interrumpida por Gino Pesaressi, quien señaló: “Nunca digas nunca Tula. Tú sabes que la gente de Esto es Guerra a último momento hacen la llamada para convocar a sus guerreros”.

Cabe resaltar que, en varias oportunidades Flavia Laos ha declarado que no volvería al reality de América Televisión, pese a haber pertenecido un corto periodo en el año 2017. “Quería probar qué tal me iba, pero no me gustó y di un paso al costado”, afirmó la modelo en aquel entonces.

FLAVIA LAOS ELOGIA A AUSTIN PALAO

Luego de que las especulaciones de un posible romance entre Flavia Laos y Austin Palao comenzaran la noche después de Año Nuevo, cuando el modelo publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en donde se muestra bastante cercano a la influencer, la actriz volvió a pronunciarse sobre el tema, pero está vez para halagar al chico reality.

Durante su estadía en el programa En boca de todos, Tula Rodríguez no pudo evitar consultarle sobre Austin Palao. Recordemos que la actriz ha salido en varias oportunidades a aclarar que está soltera y que solo son amigos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la conductora vuelva a preguntarle por el exintegrante de Esto es Guerra. “Flavia Laos da un paso adelante si para ti Austin Palao es el chico más guapo de la televisión peruana”, dijo Tula Rodríguez.

Rápidamente, la modelo dio un paso adelante y no dudó en elogiarlo. “Austin es un chico guapísimo, tiene un cuerpazo y aparte es una muy buena persona. Tiene todos los requisitos y sí, me parece el más guapo de la televisión peruana”, dijo.

“Nos estamos juntando con un circulo de amistades y nos estamos conociendo como amigos. Lo he llegado a tratar y es una persona súper buena de un buen corazón. Tengo solo buenas opiniones de él”, agregó.

