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El enemigo a bordo: virus y brotes en cruceros turísticos

Existen otras situaciones menos conocidas que también pueden poner en riesgo la vida de los pasajeros: la transmisión de enfermedades a bordo

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Grupo de personal de emergencia con una camilla en un muelle de madera junto a un crucero blanco. Palmeras y vegetación tropical de fondo.
Personal de emergencia, incluidos médicos y seguridad, atiende una situación crítica en el muelle de un crucero moderno atracado en un puerto privado tropical de Bahamas, reflejando un ambiente de tensión en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar un crucero es el sueño de miles de personas. Muchos imaginan que la peor pesadilla posible sería un naufragio como el del Hundimiento del Titanic. Sin embargo, existen otras situaciones menos conocidas que también pueden poner en riesgo la vida de los pasajeros: la transmisión de enfermedades a bordo.

Entre las infecciones diarreicas, una de las que tiene mayor impacto en los cruceros es la causada por el norovirus. Al igual que muchos agentes responsables de diarrea, este virus se transmite a través del consumo de alimentos o bebidas contaminadas. La enfermedad se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y suele tener una evolución corta y autolimitada.

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Esta semana se reportó un brote en el crucero Caribbean Princess, que partió de Florida el 29 de abril. Hasta el momento, se ha informado que 115 personas, entre pasajeros y tripulantes, habrían adquirido la infección por norovirus durante el viaje.

Otra condición poco conocida entre los riesgos de viajar en crucero, pero que recientemente ha captado la atención de los medios, es la transmisión de hantavirus reportada en el crucero MV Hondius, luego de partir del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril. La embarcación llevaba 88 pasajeros y 59 tripulantes.

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El 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud fue notificada de tres casos de infecciones respiratorias severas asociados a este crucero, dos de ellos fatales. Uno de los pacientes fue evacuado en Sudáfrica, donde se confirmó la infección por hantavirus. Para el 6 de mayo, ya se habían reportado ocho casos entre confirmados y sospechosos, incluidos tres fallecidos. Finalmente, el crucero fue evacuado en Santa Cruz de Tenerife el 10 de mayo, y los pasajeros fueron repatriados a sus países de origen, donde posteriormente se confirmaron casos en Francia y Estados Unidos.

Los hantavirus son un grupo de virus que infectan determinadas especies de roedores. Se trata de una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente por contacto con la orina, saliva o excretas de estos animales. La enfermedad humana ha sido descrita en distintas regiones del mundo, aunque en Latinoamérica suele presentarse como un cuadro grave de rápida progresión que compromete pulmones y corazón.

Uno de estos virus es el llamado virus Andes, en el cual además se ha documentado transmisión de persona a persona tras un contacto cercano y prolongado. Estos casos se han reportado principalmente en Argentina y Chile.

Después de conocer estos riesgos, surge inevitablemente la pregunta: ¿te animarías a tomar un crucero en tus próximas vacaciones?

Coralith García

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