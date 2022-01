Café con aroma de mujer: el actor William Levy anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez

William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez a través de Instagram.

La serie Café con aroma de mujer, la cual triunfó en la década de los años 90, volvió a las pantallas gracias a la plataforma Netflix. Con un nuevo elenco, liderado por William Levy, se ha mantenido entre los estrenos más populares del mes.

Ahora, una noticia relacionada al actor ha causado tristeza entre sus fans, pues el actor cubano utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que se separó de Elizabeth Gutiérrez, con quien mantenía una relación de 19 años y dos hijos de por medio.

Cabe precisar que la relación de la pareja siempre se ha visto marcada por sus idas y vueltas, aunque esta no parece ser la excepción, pues luego de comunicar su ruptura, William Levy eliminó la publicación a los pocos minutos.

“ Queremos hacerles saber que después de pensarlo bien hemos decidido poner fin a nuestra relación . Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribía el actor.

William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez. (Foto: Instagram)

Sin embargo, pese a que eliminó dicha publicación, el protagonista de Café con aroma de mujer publicó otro mensaje que estaría relacionado a su ruptura, pues señaló que se encontraba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.

“I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida) ”, se lee en la siguiente publicación que realizó, dejando bastante confundido a sus seguidores.

William Levy y su curiosa publicación tras publicar mensaje de separación. (Foto: Instagram)

Cabe precisar que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se han casado, pero eran pareja desde hace 19 años, aunque en más de una ocasión su romance se vio envuelto en escándalos por la presunta infidelidad por parte de Levy.

LA COMPLICADA VIDA DE WILLIAM LEVY

Pese a que hoy goza de gran popularidad, William Levy tuvo una vida con muchas carencias durante su niñez. Cuando vivía en Cuba junto a su familia, el actor contó que debido a la pobreza tenía que saber racionar la comida para que le alcance durante todo el mes.

Asimismo, no contaba con lujos, por lo que su familia no tenía ni parar comprar pasta de dientes, llegando a usar carbón y bicarbonato de sodio para mantener su dentadura limpia.

Sin embargo, debido a las carencias que tenían, su familia finalmente decidió que era hora de emigrar a Estados Unidos, país en el que finalmente pudo cumplir sus sueños y salir adelante.

“Nuestra capacidad de soñar y nuestros destinos eran limitados. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes eran nuestros sueños. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro ”, comentó.

En sus primeros años, William Levy intentó ser jugador de béisbol profesional, que le permitió entrar como becado a la universidad. A pesar de todo, pronto dejó sus estudios en ADE para poder trabajar como modelo de marcas de lujo, así como participar en telenovelas y realities.

