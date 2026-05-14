Reimond Manco señaló que Williams Riveros debe dejar Universitario tras llegada de Héctor Cúper: “No te va a dar más”

Reimond Manco criticó a William Riveros por los errores que le han costado partidos a Universitario. YouTube Denganche

El arribo de Héctor Cúper a Universitario de Deportes ha generado expectativa en el entorno ‘crema’. El técnico argentino ya fue confirmado oficialmente, pero su debut no se dará ante Atlético Grau este viernes en el Monumental, ya que ese partido será dirigido por Jorge Araujo. En esa línea, su estreno será el miércoles 20 de mayo en Montevideo, cuando la ‘U’ visite a Nacional por la Copa Libertadores. En este contexto, Reimond Manco brindó una serie de declaraciones sobre lo que espera del nuevo ciclo y los cambios que se avecinan en el club.

El ‘Rei’ analizó la idea de juego del ‘Cabezón’, quien suele apostar por un sistema 4-4-2, distinto al 3-5-2 que venía utilizando el cuadro ‘merengue’ en los últimos años. Para el exvolante, el cambio de esquema podría traer oportunidades para algunos futbolistas y marcar el final del ciclo para otros, como Williams Riveros, a quien Manco considera uno de los puntos más débiles en la defensa estudiantil.

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“(Héctor Cúper) yo no creo que tenga tiempo que perder, ni tampoco creo que venga a experimentar”, sostuvo en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

La situación del zaguero paraguayo en Universitario va más allá de su rendimiento en el campo. Y es que no logró obtener su DNI peruano para esta temporada tras no pasar su examen de nacionalización en dos ocasiones, por lo que ocupa una plaza de extranjero, limitando las opciones del club para reforzarse con futbolistas foráneos. Esto añade presión sobre su desempeño, ya que la directiva debe analizar cuidadosamente el uso de los cupos permitidos por reglamento.

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Williams Riveros fue pieza clave en el reciente tricampeonato de Universitario, aunque ha cometido errores infantiles. - créditos: Difusión

La crítica de Reimond Manco a Williams Riveros en Universitario

En el aspecto deportivo, Reimond Manco fue contundente al señalar a Williams Riveros como uno de los jugadores que debería dejar el plantel de cara a la segunda parte del 2026. “Yo creo que Riveros es uno de los extranjeros que para mí debería irse. Le ha hecho perder infinidad de partidos a la ‘U’. Desde el año pasado viene cometiendo ‘bloopers’ o teniendo fallas que le terminan costando”, afirmó.

El ex’jotita’ recordó que, durante la época del tricampeonato nacional, las fallas del robusto central quedaban en segundo plano porque la ‘U’ conseguía victorias, pero en la actual campaña esos desaciertos han coincidido con derrotas.

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“Lo peor de todo, es que durante lo que fue el tricampeonato, cometía errores, pero al final la ‘U’ ganaba, entonces no se veían mucho. Pero este año, todos los errores que ha cometido, ha terminado con la ‘U’ perdiendo, entonces es un jugador que no te va a dar más, pero que tampoco te está solucionando ningún problema”, opinó.

Franco Velazco, administrador del club 'crema', detalló la situación del defensor paraguayo. (Video: L1MAX)

Reimond Manco sobre llegada de Héctor Cúper a Universitario

Sobre la llegada de Héctor Cúper, Reimond Manco destacó la experiencia del técnico y consideró que la apuesta del club responde a la necesidad de afrontar retos inmediatos en el torneo local y en la Copa Libertadores. “Te das cuenta por los países que ha ido a dirigir, que no es tan raro que venga a dirigir a Perú. Es un hombre de retos importantes como cuando estuvo en la selección de Congo, selección de Siria, selección de Uzbekistán; entonces venir a un mercado como el peruano debe haber pesado que ha estado Fossati, que la ‘U’ mete 45 mil personas en el estadio, que la economía está un poco más asequible y ha decidido venir”, sostuvo.

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El exfutbolista también se refirió a la posible estructura táctica que podría utilizar la ‘U’ bajo la conducción del argentino. “¿Línea de cuatro en el fondo de Universitario? Yo creo que Inga de lateral derecho, después Santamaría o Di Benedetto y Fara, y Carabalí por izquierda. ¿En el medio juega con dos extremos en un rombo? Ahí tendría que entrar Polo, y en el rombo estarían Concha, Pérez Guedes, Murrugarra y Alzugaray; Valera de ‘9’”, explicó.

Finalmente, Manco Albarracín consideró que las próximas decisiones sobre altas y bajas en el plantel dependerán exclusivamente de la visión de Cúper. “Ahora, vamos a ver porque si se vienen cambios de préstamos, se vienen cambios de extranjeros, supongo que las decisiones de quién se va y quiénes vienen va a tener que ser exclusivamente de lo que él pueda decir. ¿Hay una lista? Supongamos que hay lista de quién se va, pero ¿de quién viene también?”, señaló.

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