‘Esto es Habacilar’ Estreno EN VIVO este lunes de 24 enero vía América TV GO: todos los detalles del programa aquí

Habacilar se estrena este 24 de enero. (Foto: América TV)

Después de mucha expectativa, este 24 de enero se estrena Esto es Habacilar, una nueva versión del recordado programa de Raúl Romero. El espacio que será transmitido por América TV marca el regresó a la televisión de las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis.

Como se recuerda, Tracy Freundt y Thalía Estabridis fueron parte de Habacilar por muchos años, participando en las ocurrencias de Raúl Romero en muchas ocasiones.

También se sumó a esta nueva edición Eduardo Peña, conocido como La Margaracha, uno de los personajes íconos del espacio.

Sin embargo, quién le dijo no a la producción desde un principio es Raúl Romero, pues tras ser consultado por sus seguidores si regresaría a la TV, el animador señaló que está enfocado cien por ciento en su carrera musical, por lo que descartaba su regreso a Habacilar. Hecho que entristeció a muchos de sus fans.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo Raúl Romero en las redes sociales.

El programa concurso de Raúl Romero vuelve este 24 de enero. (Foto: América TV)

No obstante, los usuarios de las redes sociales aún tienen la esperanza de que esto sea solo una treta para darle emoción al programa, y que será el conductor quien aparezca este 24 de enero en el set de América TV.

Róger del Águila es otro de los personajes voceados para la conducción. Sin embargo, hasta la fecha no se ha pronunciado. En su momento causó revuelo cuando reposteó la promoción del nuevo programa, pero más de ello no ha hecho.

¿CUÁNDO SE ESTRENA ESTO ES HABACILAR?

Habacilar se estrena este lunes 24 de enero del 2022 por América TV.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA ESTO ES HABACILAR?

Esto es Habacilar se estrena este 24 de enero a las 7 p.m, por América TV y América TV GO. Todos las incidencias también podrás verlas a través de Infobae.

¿CÓMO VER ESTO ES HABACILAR A TRAVÉS DE AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Esto es Habacilar a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER EL ARTISTA DEL AÑO?

Esto es Habacilar se transmite a través de América TV.

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

América TV lanza el primer video promocional de Esto es Habacilar.

LOS GUERREROS ESTARÁN EN ESTO ES HABACILAR

Esto es Habacilar se verá en el mismo horario que se emitía Esto es Guerra, por lo que la tarea de la producción será también congregar a los jóvenes seguidores del programa que por ahora se encuentra de vacaciones.

“Habacilar es un formato que para muchas personas va ser algo nuevo, y aunque es una vuelta al pasado, estoy segura que logrará jalar al público de EEG, habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluido en otros roles, en otros formatos”, dijo la productora, confirmando así el regreso de los chicos reality a través de este nuevo programa.

PETER FAJARDO ASEGURA QUE ESTO ES HABACILAR TENDRÁ LA ESENCIA DE HABACILAR

En una transmisión en vivo que realizó el productor Peter Fajardo con Johanna San Miguel, él se animó a revelar algunos detalles del nuevo magazine, como la vuelta del público al set de grabación.

“No puedo decir quién va a estar el día lunes, pero puedo decir que la gente que veía Habacilar, va a sentir el ADN del programa. Los que no han visto el programa, les va a gustar, es una mezcla divertida y moderna de Habacilar”, sentenció.

“De repente mucha gente no sabe, pero yo he sido productor de R con R y de Habacilar, después Habacilar fui productor de Esto es Guerra. Después de 10 años de aguantar a los ‘combatientes’ y ‘guerreros’, ya no, dije regreso 10 años atrás cuando era feliz”, indicó el productor, quien señaló que la idea delo programa es que “que la gente gane su platita y se divierta. A parte de divertirse, el público va a participar por dinero en efectivo todos los días. La gente va a ir al estudio”.

¿QUIÉN SERÁ EL CONDUCTOR?

El misterio continúa con respecto a quién será el reemplazo de Raúl Romero. Recordemos que el popular “cara de haba” señaló que no volvería a trabajar en televisión, por lo que se iniciaron los rumores de que Yaco Eskenazi, Andrés Wiese y otras figuras podrían conducir el programa.

Ante ello, Mariana Ramírez del Villar solo pudo acotar que el presentador de “Esto es Habacilar” será una persona del agrado de todos, que cuenta con experiencia en el rubro de la conducción.

“Nuestro conductor tiene la virtud de sacar una sonrisa. Y eso es algo bien difícil, no cualquiera hace reír a la gente de forma espontánea. Por eso, estamos seguros que va a encandilar, es creativo y gracioso para interactuar con el público. Es una persona que tiene experiencia en la conducción y sobre todo es divertido”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: