Tula Rodríguez coquetea en vivo con Gian Marco y él la sorprende con inesperada respuesta

Tula Rodríguez elogia en varias oportunidades a Gian Marco Zignago. (Foto: Captura TV)

En la edición de este 20 de enero, Gian Marco Zignago estuvo en vivo vía videollamada en el programa En boca de todos para celebrar sus 30 años de trayectoria en el mundo artístico y promocionar su concierto en el Estadio Nacional el próximo 16 de julio.

Sin embargo, Tula Rodríguez no perdió la oportunidad para lanzar algunos piropos al cantante peruano. Tras ver un informe de algunas ocasiones en donde la conductora ha coqueteado con actores y deportistas, la actriz se defendió.

“Giani de verdad tú eres mi favorito. Escúchame, como conductora del programa tengo que hacer sentir bien a los invitados pero tú eres mi combo perfecto. Eres guapo, noble, bueno, buen padre, cantas, encantas, compositor”, expresó Tula.

“Cuando yo veo tus fotos, me derrito como marciano de maracuyá”, continuó diciendo la exvedette pero Maju Mantilla la interrumpió para preguntarle si guardaba fotos del artista. “En mi celular y también los tengo poster en mi cuarto (...) imponente, seguro, bien sentado, posicionado, ese es mi Giani”, contestó.

¿QUÉ DIJO GIAN MARCO?

Ante los halagos de Tula Rodríguez, el músico se mostró agradecido pero sorprendió a todos los presentes en el set al decir que “terminaría” con ella. Previo a su decisión, la conductora confesó que a ella le gusta hacer “piojitos” en el cabello de sus parejas.

“Aquí en televisión nacional, hoy día jueves voy a tener que públicamente terminar contigo y esta relación que teníamos. Lo acabas de decir, no me puedes decir piojitos. Si ese es el motivo por el cual tú y yo no podemos tener algo, no me voy a dejar el pelo por ti. Se acabó”, señaló.

Asimismo, indicó que a su regreso a tierras peruanas se juntaría con ella para conversar de su supuesta relación y le propuso que sea por votación del público si ellos deberían “reconciliarse”. Tula Rodríguez aceptó la propuesta.

Antes de culminar con el enlace, la conductora de televisión volvió a lanzar otro piropo a Gian Marco. “El que se roba mi corazón, el que me quita el sueño, el que me altera, eres tú Gian Marco. Yo te reto a que vengas a este set para decirte todo cara a cara”.

Cabe resaltar que, todo se trataría de una broma entre Gian Marco y Tula Rodríguez, puesto que no faltaron las carcajadas y los momentos en que ambos expresaban el respeto que sienten el uno por el otro.

GIAN MARCO HABLA SOBRE EL FIN DE SU MATRIMONIO

Gian Marco volvió a hablar sobre su comentada separación de Claudia Moro, arremetiendo contra todos los personajes de televisión que opinaron sobre su divorcio. Además, el cantautor reveló que luego de dar a conocer su separación, se dio cuenta que tenía pocos amigos, pues solo un grupo reducido de gente fue respetuosa al momento de tocar este tema en la TV.

“Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo, quiénes incluso estando en el medio del espectáculo han sido respetuosos conmigo, quiénes no lo han sido... me tomé un tiempito para darme cuenta de cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve”, indicó.

“Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón”, agregó.

Finalmente precisó que le sorprendió mucho el escuchar a diferentes conductores de televisión hablar a la ligera sobre su separación. “Lo que sí me ha sorprendido y debo confesarlo, y lo digo con mucho amor y respeto, me ha sorprendido la ligereza de algunas personas de hablar sobre mí“, sentenció.

