Flavia Laos llena de elogios a Austin Palao: “Es muy guapo y tiene todos los requisitos”

Flavia Laos no duda en llenar de elogios a Austin Palao.

En la edición de este 31 de enero de En Boca de Todos, Flavia Laos estuvo como invitada para participar en la secuencia “El camino de la verdad” en donde tuvo que responder diversas preguntas sobre su vida profesional y privada.

Es así que, Tula Rodríguez no pudo evitar consultarle sobre Austin Palao. Recordemos que semanas atrás se comenzaron con las especulaciones de un posible romance entre ambos, cuando el modelo publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en donde se muestra bastante cercano a la influencer.

La actriz ha salido en varias oportunidades a aclarar que está soltera y que solo son amigos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la conductora vuelva a preguntarle por el chico reality. “Flavia Laos da un paso adelante si para ti Austin Palao es el chico más guapo de la televisión peruana”, dijo Tula Rodríguez.

Rápidamente, la modelo dio un paso adelante y no dudó en elogiarlo. “Austin es un chico guapísimo, tiene un cuerpazo y aparte es una muy buena persona. Tiene todos los requisitos y sí, me parece el más guapo de la televisión peruana”, dijo.

“Nos estamos juntando con un circulo de amistades y nos estamos conociendo como amigos. Lo he llegado a tratar y es una persona súper buena de un buen corazón. Tengo solo buenas opiniones de él“, agregó.

Por otro lado, Ricardo Rondón le preguntó si le gustaría un romance con Austin Palao. “Para volver a estar con alguien tengo que conocerlo muy bien porque la próxima persona con la que esté tenga todo lo que espero de un hombre”, respondió Flavia.

“Que sea una persona súper trabajadora, que tenga metas, honesto, leal...”, concluyó la actriz.

Cabe resaltar que, desde que se iniciaron los rumores de un posible acercamiento, el hermano de Said Palao no se ha pronunciado al respecto pese a que todo comenzó porque él reveló en una entrevista que había salido con la modelo tras regresar de su participación en “El Poder del Amor”.

FLAVIA LAOS SE DECEPCIONÓ DE SU TATUAJE EN LOS LABIOS

Flavia Laos utilizó sus redes sociales para expresar lo que sintió luego de que su tatuaje de “Bite me (Muérdeme)” que se hizo dentro de la boca se borrara pocos días después. Como se recuerda, el pasado 18 de enero, la influencer sorprendió a sus seguidores tras mostrar lo que se escribió en los labios.

Pese a que el hecho dio mucho de qué hablar, Flavia Laos se volvió a pronunciar en las historias de su cuenta oficial de Instagram para contar lo que pasó con su tatuaje. La modelo grabó el viernes 21 de enero un vídeo en el que indicaba que estaba triste luego de ver que había desaparecido.

“Estoy un poco triste, tengo que admitirlo porque se me borró el tatuaje en los labios. No duró nada. Pensé que me iba a durar al menos un mes pero (no), lo peor es q no le saqué fotos”, dijo la actriz mostrando la parte interna de su labio inferior.

¿Por qué “desapareció” el tatuaje de Flavia Laos? La explicación está relacionada con la rápida regeneración del tejido. Este tipo de tatuajes en la parte interna del labio no son permanentes y se pueden desvanecer con el paso del tiempo.

Según el portal Saved Tattoo, antes de iniciar con el proceso de creación de este tatuaje, tienes que saber que la duración dependerá de muchos factores, como la saliva, experiencia del artista, la calidad de la tinta y cómo el diseño se cura. No hay un tiempo preciso de duración porque cada caso es diferente.

