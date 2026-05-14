¿Julieta Lazcano fichará por San Martín?: la postura del club sobre futuro de la argentina tras regreso a la Liga Peruana de Vóley

La central reveló que alista su regreso tras ser madre. (Ataque Cruzado)

El nacimiento de su hija marcó un giro decisivo en la vida de Julieta Lazcano, quien hoy transita una etapa de readaptación lejos de la exigencia competitiva. La central argentina ha reincorporado los entrenamientos físicos a su rutina, priorizando el bienestar personal y la recuperación progresiva tras la maternidad.

En el universo del voleibol, la figura de Lazcano sigue vigente. La deportista mantiene activos los lazos con el ambiente profesional y no descarta regresar a la competencia. Ha reconocido que distintas instituciones se han interesado en sumarla a sus filas, aunque hasta ahora no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

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¿Julieta Lazcano es opción en San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley?

Tras sus declaraciones de un posible regreso a las canchas, Julieta Lazcano ha sido vinculada con varios clubes. La argentina se volvió rumor de un posible fichaje para la próxima Liga Peruana de Vóley, y uno de los equipos que habría mostrado interés era San Martín.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, reveló si se ha reunido con la ‘Princesita’: "Creo que por Julieta no, no sé si quiere regresar al vóley. No he hablado con ella", declaró en el programa ‘Ataque Cruzado’.

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Por su lado, Sandra Rodríguez puntualizó los posibles equipos que podría llegar Lazcano para la siguiente temporada: “Bueno, Cenaida Uribe también dijo que ella tampoco la iba a tener en su equipo. Entonces, si hablamos por descarte, debe ir de repente a Regatas Lima o Deportivo Géminis”.

La central argentina asistió a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/25 entre su exequipo, Alianza Lima, y la Universidad San Martín. (Video: Latina)

San Martín quiere a voleibolista de Universitario

Yudy Balcázar contó cómo va la renovación de Paola Rivera para la próxima temporada, aseguró que está esperando la respuesta de la mexicana, pero ve con mucho entusiasmo que se pueda cerrar su continuidad.

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“Hay muchas probabilidades de que se quede. Paola está muy cómoda en el equipo. Me encanta su pareja; el chico es un lindo y a su papá siempre le decía que era nuestra cábala. Todavía no nos ha dado un 100% de que va a estar, pero supongo que la próxima semana debemos terminar de armar a nuestro equipo”, aseguró la directiva.

Además, la gerente deportivo de las ‘santas’ confesó su deseo de tener a una exvoleibolista de Universitario en su equipo: “Podría llegar, ojalá de oiga. Alexandra Machado, por favor, escucha”.

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Como se sabe, la experimentada central dejó la ‘U’ como parte del proceso de reestructuración que viene realizando tras cerrar la campaña pasada en el tercer lugar del campeonato nacional. No estuvo en los planes de Francisco Hervás.

“Agradecemos a Alexandra Machado por su compromiso y la garra mostrada defendiendo nuestros colores. ¡Éxitos en sus futuros proyectos!“, la publicación de la ‘U’ anunciando su salida.

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Universitario de Deportes anunció salida de Alexandra Machado.

San Martín fue firme en el caso de carta pase de Aixa Vigil

La tensión surgió en el entorno del voleibol peruano tras las declaraciones de Leonardo Feitosa, representante de Aixa Vigil, que generaron la reacción inmediata de la directiva de San Martín. Yudy Balcázar, gerente deportivo del club, manifestó su malestar ante lo expresado públicamente por el agente.

“No le demos más tampoco al señor, ya sabemos quién es. No podía creer lo que estaba escuchando porque dijo como que ‘no te preocupes por la carta pase porque yo la voy a sacar’. ¿What, qué está pasando? Yo sé el reglamento, yo sé el manual de bases y afiliaciones, entonces si yo sé todo eso y tengo el conocimiento, no sé cómo la puede sacar", dijo la directiva en el programa ‘Ataque Cruzado’.

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Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, se refirió al conflicto por contrato de la atacante nacional. (Ataque Cruzado)