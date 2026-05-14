Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 14 de mayo de 2026

El video es un reportaje noticioso sobre los precios de los combustibles en Perú. Incluye imágenes aéreas de la refinería Conchán de Petroperú, mostrando tanques de almacenamiento y vehículos de transporte. Se presentan reporteros en estudio y en campo, con tomas de paneles digitales en estaciones de servicio que exhiben diversas tarifas de gasolina, diésel y GLP. Asimismo, se observa a clientes realizando cargas de combustible en diferentes establecimientos. La cobertura televisiva analiza la posible modificación de precios en el mercado local.

El precio de la gasolina en Lima continúa generando inquietud entre conductores, transportistas y familias peruanas. Este jueves 14 de mayo de 2026, la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestra una diferencia de hasta cinco soles por galón entre las estaciones de servicio más costosas y las más accesibles de la ciudad. Esta variabilidad refuerza la utilidad del comparador de precios, que se ha consolidado como una herramienta clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible.

Precios de la gasolina en Lima al 14 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

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Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,39 por galón

Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

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Precio mínimo: S/ 19,49 por galón

Precio máximo: S/ 25,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La variación entre el precio mínimo y máximo refleja la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio. Conocer esta diferencia puede representar un ahorro significativo para quienes cargan combustible con frecuencia.

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Una estación de servicio urbana en Lima, Perú, muestra surtidores de combustible modernos y un tablero digital con los precios actuales de gasolina y diésel, destacando la variación de tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

Un hombre muestra su frustración mientras carga gasolina en su vehículo, reflejando el impacto del aumento en los precios de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Puente Piedra, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,98 a S/ 22,49 y el diésel de S/ 21,08 a S/ 26,05. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 21,45.

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Una mujer visiblemente angustiada carga gasolina en su vehículo, reflejando el impacto directo del aumento de los precios del combustible en los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

Facilito es la herramienta oficial desarrollada por Osinergmin para que los consumidores puedan comparar precios de combustibles en tiempo real en todo el territorio peruano. Se encuentra disponible en la página web www.facilito.gob.pe y como aplicación móvil para sistemas iOS y Android, con descarga gratuita. El acceso rápido y sencillo permite que cualquier usuario consulte y tome decisiones informadas antes de abastecerse.

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La plataforma ofrece información actualizada no solo sobre precios de gasolina y diésel, sino también sobre gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), tanto en su variante automotor como envasada. Facilito permite ubicar la estación de servicio más cercana con los mejores precios, según la localización del usuario. Esta función resulta especialmente relevante ante la amplia dispersión de tarifas que se observa en Lima y otras ciudades del país.

Los precios que aparecen en Facilito son reportados directamente por los operadores de las estaciones de servicio mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin y tienen carácter de declaración jurada. Si se detectan diferencias entre el precio publicado y el cobrado en el establecimiento, esto constituye una infracción administrativa que puede derivar en sanciones para el operador responsable.

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Este mapa conceptual muestra la distribución y comparación de precios de combustible en diversos distritos de Lima, Perú, destacando las variaciones en estaciones de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El aumento en el precio de la gasolina en Perú obedece a una serie de factores tanto internacionales como locales. El principal elemento es la volatilidad del precio internacional del petróleo crudo, que experimenta variaciones diarias en los mercados globales. Cuando el valor del barril sube, los precios en las estaciones de servicio peruanas tienden a incrementarse en la misma proporción.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio global de hidrocarburos, generan incertidumbre y presionan al alza el precio del crudo. Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, explica que la percepción de riesgo en esa zona incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista. La elevada dependencia peruana de combustibles importados amplifica estos efectos en el mercado nacional.

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A estos factores se suman los impuestos locales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que inciden de manera directa en el precio final que paga el consumidor. Además, los costos de transporte y distribución hacia regiones apartadas, junto con los márgenes de ganancia establecidos por cada estación de servicio, contribuyen a explicar la variabilidad de precios entre diferentes distritos y ciudades del país.

Vehículos de transporte público y taxis repostan combustible en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios elevados de diésel, GLP y gasolina claramente visibles en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en el transporte y la economía familiar

El encarecimiento del combustible ya se traslada al transporte público. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los denominados ‘Chinos’ han incorporado desde marzo un recargo de S/ 0,50 en rutas de alta demanda. Los taxis colectivos que conectan zonas como Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal han subido el pasaje de S/ 7 a S/ 10, según reportes de la prensa local.

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El impacto es mayor en los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción significativa de su presupuesto al transporte y la alimentación. Gremios y organizaciones sociales han solicitado la intervención del Estado mediante la reducción de impuestos y la aplicación de subsidios focalizados para contener los efectos sobre la economía doméstica.

Una ilustración plana muestra microbuses de Lima ("El Rápido", "Pegaso Express", "Chinos") frente a un surtidor de combustible en llamas, simbolizando la subida de precios y su impacto en el transporte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

Una estación de servicio Shell se ilumina por la noche con un poste de precios digital mostrando el coste de varios tipos de combustible, mientras rastros de luz de vehículos crean dinamismo en la imagen.

¿Bajará el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Una estación de servicio de Petroperú en Lima, Perú, exhibe altos precios de combustible en sus surtidores digitales, reflejando la actual tensión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.