Kiara Montes reveló que estuvo cerca de fichar por San Martín y detalló qué pasó con Universitario: “Fue un invento total”

La jugadora peruana también detalló qué pasó con Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina.

Kiara Montes se refirió públicamente a los rumores que la vinculaban con Universitario de Deportes, pese a haber renovado su contrato con Regatas Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La atacante nacional detalló que recibió propuestas de varios clubes del campeonato local.

“Siempre estoy dispuesta a escuchar y respeto muchos clubes de Perú. Sí tuve conversaciones con algunos. Tuve un acercamiento grande con un club. Al final no se pudo completar, estoy en Regatas, pero sí tuve algunas propuestas”, señaló Montes.

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La capitana de Regatas evitó mencionar el nombre del club con el que mantuvo conversaciones y estuvo cerca de firmar. Sin embargo, más adelante dio indicios de que se trataba de la Universidad San Martín, al señalar que era un equipo “finalista”. La referencia también apuntaba a Alianza Lima.

Cuando le preguntaron por los distritos donde estos equipos tienen su sede, La Victoria o Santa Anita, respondió: “Es la otra punta, no estaba por La Victoria, era para el otro lado”. En ese momento, confirmó su cercanía a la USMP.

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Montes también relató que conversó con Yudy Balcazar, gerenta de la Universidad San Martín. “La dirigente del equipo me dijo: ‘Ya, la tercera es la vencida’. Nos hemos juntado en diferentes años. Estuve muy cerca de decirles que sí, pero por otros temas al final no se concretó”.

Kiara Montes reveló que estuvo muy cerca de fichar por San Martín y detalló qué pasó con Universitario.

¿Qué pasó con Universitario?

Por otra parte, Kiara Montes utilizó su presencia en las cámaras de Latina para desmentir los rumores que la vinculaban a Universitario de Deportes de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La jugadora reiteró que no tuvo contacto con el jefe polideportivo, Fabrizio Acerbi, durante este periodo de transferencias.

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“Esta temporada no hablé para nada con Universitario. Tuvimos un acercamiento la temporada pasada para jugar esta que terminó, pero no se concretó porque aún me faltaba un año con Regatas y tenía otros planes por los que quería quedarme. Hablé con Fabrizio y le agradecí por pensar en mí, pero le dije que por ahora no, aunque me gustaría en algún momento terminar mi temporada y hablar para la que acaba de terminar”, explicó.

Montes añadió que “no tuvimos la oportunidad de hablar, así que lo desmiento totalmente, porque este año no he tenido conversaciones con Universitario. También me sorprendió porque había muchas fuentes y páginas oficiales de vóley que, en teoría, deberían saber qué cosas decir y qué no. Esta temporada con Universitario fue un invento total, no he tenido ni una conversación”.

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El directivo de Universitario descartó que haya sido por una mala relación con Paco Hervás. Créditos: Tribuna Crema / Youtube.

El motivo por el que se quedó en Regatas Lima

Por último, Kiara Montes explicó que su decisión de renovar con Regatas Lima por dos temporadas estuvo motivada por el proyecto deportivo que le presentó la directiva del club. La capitana destacó que la propuesta incluye un plantel y un cuerpo técnico con mayor estructura, lo que considera fundamental para su desarrollo profesional.

“Regatas me encanta. Siento que muchas veces hay que priorizar cómo se puede sentir una jugadora en el club y yo en Regatas me siento completa. Una de las cosas que también me gustó es que me plantearon un plan deportivo interesante a comparación de la temporada pasada, donde va a haber un plantel, desde las cabezas hasta las jugadoras, mucho más estructurado”, cerró.

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