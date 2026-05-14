Trepó una pared y escapó: el cabecilla de “Los Lechuceros del Centro” se fugó de la comisaría de Sicaya con ayuda de un policía

El presunto cabecilla burló la seguridad policial cerca de las 23 horas, trepó un muro, accedió a una vivienda contigua y luego huyó por la vía pública, lo que ha generado sospechas de complicidad interna (Créditos: Latina)

El presunto líder de la banda criminal Los Lechuceros del Centro, Julio César Manrique Maraví, conocido como Huaype, logró escapar la noche del jueves de la comisaría de Sicaya, en Huancayo, en la región de Junín, tras ser detenido durante un megaoperativo policial. Las autoridades buscan intensamente al fugitivo, considerado pieza clave en una organización dedicada a delitos graves en la región central del país.

De acuerdo con la información proporcionada por Latina, la evasión ocurrió cerca de las 23 horas. El sujeto trepó uno de los muros del recinto de la PNP y, tras superar los controles internos, accedió a una vivienda adyacente. Finalmente, el individuo se dirigió hacia la vía pública y desapareció sin dejar rastro.

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El delincuente era investigado por encabezar una red que administraba locales clandestinos. En estos lugares, personas en estado de ebriedad, captadas en las inmediaciones de discotecas y bares de Huancayo, eran conducidas con engaños. Además, la organización mantenía vínculos con falsos taxistas y mujeres conocidas como “peperas”, quienes utilizaban sustancias para dopar a las víctimas antes de robarles teléfonos móviles, dinero y vaciar sus cuentas bancarias, según el medio.

La organización criminal liderada por Huaype manejaba locales clandestinos y actuaba junto a falsos taxistas y “peperas”, quienes dopaban a sus víctimas para robarles pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las investigaciones han revelado un patrón delictivo en el que ciudadanos que asistían a centros nocturnos resultaban especialmente vulnerables. Testimonios recogidos por la policía señalan que, tras el consumo de bebidas adulteradas o la exposición a drogas, las víctimas perdían el control de sus facultades. En ese estado, los delincuentes sustraían sus pertenencias y documentos de identidad.

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Uno de los casos más graves asociados a esta red fue el de Luis García Hidalgo, un joven que permaneció desaparecido durante tres días y que posteriormente fue hallado sin vida. Los investigadores sostienen que habría sido dopado y despojado de todas sus pertenencias. La madre del joven, visiblemente afectada, expresó su indignación por la fuga del supuesto cabecilla, reclamando justicia y exigiendo acciones concretas a las autoridades responsables.

La fuga de Manrique Maraví ha generado alarma en la ciudadanía y cuestionamientos sobre la responsabilidad de los encargados de la custodia en la comisaría de Sicaya. Un agente policial ha sido intervenido bajo sospecha de haber facilitado la evasión del detenido. Los organismos de seguridad intensifican la búsqueda y han solicitado apoyo a la población para ubicar al prófugo. Asimismo, se investigan posibles deficiencias en la seguridad del calabozo y si hubo más complices.

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Julio César Manrique Maraví, alias Huaype, escapó de la comisaría de Sicaya tras ser detenido en un megaoperativo contra Los Lechuceros del Centro, banda acusada de delitos graves en la región central - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El Ministerio Público y las divisiones especializadas de la Policía Nacional han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si la huida de Manrique Maraví contó con ayuda interna y deslindar responsabilidades entre el personal policial. La indagación busca esclarecer el nivel de implicancia de los efectivos en estos hechos y fortalecer los mecanismos de control en las dependencias policiales.

La detención inicial de los miembros de Los Lechuceros del Centro fue resultado de un operativo que contempló 38 allanamientos simultáneos en Huancayo, El Tambo, Jauja, Concepción, Chilca y Huancavelica. Durante la intervención, que concluyó con 12 arrestos, las fuerzas del orden incautaron teléfonos móviles, sumas de dinero en efectivo, equipos de cobro POS, documentos personales y sustancias psicotrópicas empleadas para someter a las víctimas, de acuerdo con RPP.

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