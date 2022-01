Magaly Medina aclara que su programa es mucho más que grabar con un celular y subirlo a redes: “Yo hablo la cosas como son”

Magaly Medina regresa a la TV este 31 de enero. (Foto: Instagram)

Magaly Medina brindó una entrevista a Día D este último domingo 30 de enero, donde dio detalles de lo que la gente espera de su programa. Además marca con la dinámica de grabar con celular su contenido y subirlo a redes. “Es mucho más que eso”, señaló. Como se recuerda, la periodista regresa con su programa este lunes 31 de enero.

Asimismo, Pamela Vértiz la calificó como “la malula” del espectáculo, pues la gente espera el ampay, ya que con redes sociales todo es más inmediato. “Espera a que yo, me los coma con tenedor y cuchillo. El espectáculo es lo que yo ofrezco todas las noches”, indicó Magaly Medina, quien destacó que es un personaje el que muestra en televisión, pues en su vida privada es mucho más reservada.

“Yo soy irónica y hablo las cosas como son. Eso es lo que exploto en televisión, pero en la vida real, cuando estoy en confianza con gente que aprecio y quiero me suelto un poco más. De lo contrario, soy un poco reservada”, acotó.

La conductora de TV señala que no solo habla de los demás, sino que se atreve a reírse de sí misma. Entretiene a su público que “prefiere ver los problemas de los otros”, y olvidarse de los suyos.

“Creo que lo de nosotros va más allá (se refiere a grabar con un celular y subirlo a redes), atiende más a la diversión. No solo me río de mi misma, me río del resto también. No soy un ser superior ni la reina de las buenas costumbres para decirle a la gente como se debe comportar, muestro mis imágenes me río de mí y me río del resto. Nos reímos todos junto. La gente se sienta a mirarme para disipar de sus problemas personales y problemas del país”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina regresa este 31 de enero con Magaly Tv: La firme. (Foto: Instagram)

AMPAY DE MELISSA PAREDES

En otro momento habló de su ampay más sonado del 2021, donde Melissa Paredes aparece besando a Anthony Aranda cuando aún estaba casa con el futbolista Rodrigo Cuba.

“Yo creo que el engaño, la mentira y la infidelidad siempre ha causado curiosidad en todos. La infidelidad es algo que se vive a cada momento en muchísimos niveles. Se ve todos los días. La mujer es tan infiel como el hombre. engaña más o mejor que el hombre. Es más caleta y somos mejores mentirosas que ellos. Pero como vivimos en una sociedad machista, se perdona el pecado pero no el escándalo, como siempre en este país somos así ¿no?”, indicó la periodista.

Como se recuerda, Melissa Paredes no apareció más en América Hoy tras destaparse este ampay. “Bajo los cannones que todos los programas familiares funcionan, tenía que separarla porque los auspiciadores que son los que mantienen el programa al aire, no iban a quererla. Ellos tienen sus valores, reglas y no iban a querer a la infiel del año”, acotó Magaly Medina.

En otro momento, Magaly Medina se refirió a su relación con su esposo Alfredo Zambrano, de quien se separó este 2021 y con quien regresó meses después.

“Creo que fue un cúmulo de cosas, sobre todo, por más que en una relación halla mucho amor, comprensión y entendimiento. Había todavía aspectos donde nosotros no hemos aprendido a tener una comunicación más abierta, y lo estamos haciendo sobre la marcha. Entonces, el guardarnos las cosas, es algo pésimo en una relación. A veces para no herir porque a veces suelo decir las cosas de una manera muy fea para no decirlas, no lo dices, te callas, y la otra persona igual, que por no molestarme se callaba las cosas. Eso es una olla a presión y así fue”, detalló Magaly Medina, destacando que la confianza entre ellos nunca se perdió.

“Confió plenamente en mi marido como él confía en mí”, acotó.

