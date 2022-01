Resumen: Karla Tarazona, Milena Zárate y más noticias importantes del espectáculo este jueves 27 de enero

Conoce las noticias más importantes de la farándula peruana de este 27 de enero. (Foto: Instagram)

Este jueves 27 de enero Karla Tarazona no se guardó nada y decidió responderle a Leonard León tras las diferentes acusaciones que se han venido generando en los últimos días a través de las redes sociales, en donde ambos se atacan mutuamente.

Asimismo, la colombiana Milena Zárate fue protagonista de un fuerte intercambio de palabras en vivo con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre por defender a su hermano Juan Carlos Ulloa. Recordemos que el popular ‘parcero’ declaró que no podía ingresar al Perú; sin embargo, unas imágenes lo desmintieron al mostrar que estaba en territorio peruano.

Otra de las noticias que sorprendieron a los seguidores del espectáculo peruano fue el pronunciamiento de la actriz Merly Morello sobre la filtración de un vídeo íntimo supuestamente de ella. La joven artista se mostró bastante molesta.

KARLA TARAZONA VERSUS LEONARD LEÓN

Leonard León y Karla Tarazona vuelven a enfrentarse a través de las redes sociales. Esta vez el cumbiambero acusó a su expareja de prohibirle a sus hijos comunicarse con él, puesto que le habría quitar el celular que él les regalo. Además, señaló que ella lucra con los menores seguir apareciendo en pantallas.

Pese a que la también conductora radial hizo sus descargos en redes sociales, también se animó a ahondar en poco más en el tema durante su participación en el programa D’ Mañana. “Él aparece una vez al año y en mi casa no va a venir a poner reglas e imponer cosas que no le corresponden (...) Los niños tienen horarios, él se queja que no le contestaron 10 días. Cuando nos fuimos de vacaciones, el niño se olvidó el teléfono en la casa y yo no voy a regresar de Tumbes por un teléfono”, dijo la presentadora.

MILENA ZÁRATE DISCUTE CON RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE

En la edición de esta tarde, el programa Amor y Fuego se contactó vía telefónica con Milena Zárate para encararla por haber dicho que su hermano no podía ingresar a territorio peruano, cuando hace unos días se difundieron imágenes de Juan Carlos Ulloa en Lima, compartiendo tranquilamente con su familia.

Esto enfureció a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en preguntarle al respecto. Sin embargo, la cantante negó haber tenido contacto con el popular ‘parcero’ pese a que en el vídeo se puede ver al colombiano en la puerta del edificio en el que vive Milena Zárate.

“Milena no te victimices ahora con tus apoyos. Lo que hemos visto es que eres capaz de mentir con un cinismo escalofriante“, comentó el popular Peluchín.

MERLY MORELLO SE PRONUNCIA SOBRE FILTRACIÓN DE VIDEO ÍNTIMO

Merly Morello se mostró bastante molesta y decepcionada a través de su cuenta oficial de Instagram por la filtración de un supuesto video íntimo suyo en redes sociales. La actriz indicó que se enteró de la lamentable noticia una vez retornó a Lima de su viaje a Iquitos por su cumpleaños número 18, por lo que se vio en la necesidad de pronunciarse sobre el tema.

“Uno, no soy yo. Yo tengo tatuajes bajo el busto y tatuajes en los brazos desde hace bastante tiempo. Dos, ha sido bastante incómodo estar completamente desconectada, volver a conectarme y ver todo lo que sucedió. Es terrible que se me intente sexualizar de esta forma y no solamente desde que tengo 18 años, sino siendo también menor de edad. Esta clase de cosas me ocurren desde que tengo 13 años. No es normal, seguro tienen un problema. Es incómodo que siendo menor y ahora ya mayor de edad sigan pasando estas cosas”, expresó.

BRYAN ARÁMBULO ES ACUSADO DE INSULTAR A LA AUTORIDAD

El cantante Bryan Arámbulo vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser protagonista de un nuevo vídeo en donde aparece lanzando fuertes calificativos a fiscalizadores y policías, que se encontraban preguntando por las construcciones en la casa de su madre.

Durante la edición del noticiero “Edición matinal” de ATV, se difundió un informe de los hechos y la reportera explicó: “La viviendo de su familia, en donde vive su madre y hermanos, venía siendo inspeccionada por las autoridades municipales porque al parecer están construyendo ilegalmente e incluso apoderándose de la vía pública”.

Finalmente, se puede ver al artista en su automóvil gritando por la ventana a los policías que se encontraban en la zona. “Encima que me roban (...) Vienen a jo...”.

