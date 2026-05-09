Perú

INPE ejecuta traslado masivo de internos de alta peligrosidad a Challapalca, Ancón I y Cochamarca para reforzar control penitenciario

El Instituto Nacional Penitenciario moviliza a líderes de organizaciones criminales y sentenciados por delitos graves a penales de máxima seguridad

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Líder de banda criminal asesinó a otro interno del penal Challapalca. (Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo este fin de semana un traslado de internos catalogados como de alta peligrosidad a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, como parte de un plan orientado a preservar el control de los recintos y contribuir a la seguridad ciudadana en el país.

El operativo incluyó el desplazamiento de reclusos vinculados a delitos de sicariato, extorsión, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, así como integrantes de organizaciones criminales de alcance nacional.

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En el penal de Juliaca, en Puno, agentes del INPE ejecutaron el traslado de Luis Oliver Pairazaman Alcántara al establecimiento penitenciario de Challapalca, ubicado en la región Tacna.

La medida responde a una resolución que busca salvaguardar la seguridad integral del penal y de las personas, tras su implicancia en la muerte de un interno dentro del mismo recinto.

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Pairazaman Alcántara cumple condena por robo y extorsión agravada, delitos que forman parte de la lista de actividades ilícitas que han motivado el refuerzo de las acciones de control penitenciario en diferentes regiones.

El operativo contó con la participación de más de 10 agentes penitenciarios, quienes gestionaron el desplazamiento bajo estrictas medidas de seguridad.

Según información difundida por el INPE, el traslado se realizó tras una evaluación de riesgos y en cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

En enero, el INPE dispuso el traslado de presos de alta peligrosidad a Challapalca
En enero, el INPE dispuso el traslado de presos de alta peligrosidad a Challapalca

Otros traslados

El plan de traslado de internos de alta peligrosidad abarcó también el envío de Luis Antonio Sparrow Tapia y Miguel Ángel Ramos Torres al penal Ancón I, ubicado en Lima.

Ambos, señalados como miembros de organizaciones criminales como La Alianza del Valle y El grande de Ascope, fueron movilizados en un operativo que involucró a más de 30 agentes del INPE, con el objetivo de frenar la coordinación de delitos desde el interior de los penales.

En una acción paralela, los internos Juan Carlos Chacón Cruz y Teófilo Henry Moore Anhuaman, identificados como integrantes de Los Malditos de Chicago y sentenciados por sicariato, extorsión y asociación ilícita para delinquir, fueron trasladados al establecimiento penitenciario de Cochamarca.

A este penal también ingresaron Edwin Penedo Gómez, conocido como Cara de Cuy, y Lucio Moreno Jaque, quienes estarían involucrados en actividades de extorsión dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades penitenciarias informaron que estas acciones buscan impedir la continuidad de prácticas delictivas y reforzar el principio de autoridad en los penales peruanos.

El presidente del INPE, Henry Cotos, declaró que los internos trasladados estarían relacionados como actores directos o indirectos en hechos violentos recientes, entre ellos el fallecimiento de un privado de libertad con arma de fuego, caso que motivó la ejecución de la medida.

Estos traslados forman parte de un enfoque integral que contempla la distribución estratégica de los internos de alta peligrosidad en penales de máxima seguridad, donde los controles son más estrictos y la infraestructura permite una mejor supervisión de las actividades internas.

La finalidad principal es evitar que se articulen redes delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios y garantizar el orden en el sistema carcelario.

El INPE anunció que continuará con operativos similares y el fortalecimiento de los protocolos de seguridad en todo el país, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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