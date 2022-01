Leonard León manda a estudiar a Karla Tarazona y ella responde: “Tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste”

Leonard León y Karla Tarazona se enfrentan nuevamente. (Foto: Instagram)

Los enfrentamientos entre Leonard León y Karla Tarazona no paran. Esta vez, Leonard León usó su cuenta de Instagram para mandar a “acabar la secundaria” a su expareja y madre de sus dos hijos. Estas palabras no cayeron en sacó roto y la conductora de TV utilizó la misma red social para responder y burlarse de él.

El cantante también acusó a Tarazona de usar a sus hijos para seguir en la palestra, resaltando, además, que no tiene por qué hablar de él cada vez que puede.

“Hablas de violencia psicológica, ¿cuántos años tienes exponiéndolos a mis hijos en público? Utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente. Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas de qué hablar de mí” , escribió Leonard León, acusándola de quitarles a sus hijos el celular que les regaló para estar comunicados.

El cantante asegura que este equipo no ha estado roto tal como lo dice Karla Tarazona. Sin embargo, eso no quedó ahí, pues también aprovechó para mandarla a estudiar, pues no terminó la secundaria. “¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”, escribió el cumbiambero.

Leonard León publica mensajes contra Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

KARLA TARAZONA RESPONDE A LEONARD LEÓN

Ante ello, Karla Tarazona no se quedó callada y rápidamente le respondió a Leonard a través de una historia de Instagram.

“¿Si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Mira tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste, eres como tantos que pasaron por la universidad pero la universidad no pasó por ellos y ni qué decir de la escala de valores, que en vez de coleccionar logros, coleccionas denuncias”, escribió.

Asimismo, señaló que sus hijos siempre han participado de su día a día y está orgullosa de mostrarlos. “¿Hablar de ti? ¿Quién eres? ¿Ejemplo de qué eres? Utilizarte para figurar, no, sino para desenmascarar tu verdadera personalidad: maltratador de mujeres ya sentenciado, infractor de leyes, sentenciado por manejar en estado de ebriedad. Irresponsable como padre. Eso me ayudaría a promocionarme jajajaja. Si gracias a mi la gente sabe que existes”, indicó entre risas.

Respecto al mencionado celular que le regaló Leonard León a sus hijos, Karla mostró qué tan dañado este equipo, resaltando que estas “sobras” podría lastimar los dedos de sus hijos.

“No se da las sobras, se da lo que uno tiene de acuerdo a sus posibilidades. Un celular de teclas no tiene nada de malo lo importante es que recibe llamadas, mensajes de texto”, señaló.

“Prefiero darle a mis hijos un celular obsoleto pero nuevo (lo importante es que reciba llamadas) a entregarle a mis hijos un celular viejo, roto, que a las justas funciona como este que les diste que podría hasta cortarles sus deditos de lo roto que está”, acotó Karla, quien aclaró que tampoco está de acuerdo que niños usen un celular.

“Mi forma de pensar siempre la he dicho y, hasta para un psicólogo, los niños deberían usar teléfono a partir de los 14 años y así me mantendré. Si quieres darles un celular para comunicarte, no necesitas tanta tecnología”, dijo.

Karla Tarazona responde a Leonard León. (Foto: Instagram)

ESPOSO NO SE QUEDA CALLADO

Tras este enfrentamiento, Rafael Fernández no dudó en salir al frente para defender a su pareja, e indicar que es una emprendedora, a pesar de no haber terminado los estudios.

Como se recuerda, Leonard León mandó a Karla Tarazona para que termine su carrera.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? Ella solo necesito que yo le diga confío en ti para que sea una perfecta jefa de Marketing. Gracias a ella, Eggtreme se posicionó como una marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran”, escribió Rafael Fernández, refiriéndose a su empresa.

Ante estas palabras, Karla no dudó en agradecerle a su esposo, y señalar que estaba aprendiendo.

“Humildemente aprendiendo. De eso se trata aprender. Gracias amor”, indicó la conductora de TV.

Karla Tarazona agradece a su esposo por apoyarla. (Foto: Instagram)

