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Av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce el plan de desvío vehicular

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un operativo en la cuadra 66 de la Av. Nicolás Ayllón, obligando a miles de conductores a modificar sus rutas ante la liberación de espacios públicos y el inicio de la obra en la Carretera Central

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Av. Nicolás Ayllón en Ate.
Av. Nicolás Ayllón en Ate.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desplegó un operativo durante la madrugada de este sábado en la avenida Nicolás Ayllón, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central, en el distrito de Ate.

La intervención, que forma parte de un proyecto de ampliación vial, se enfocó en la demolición de 20 edificaciones que ocupaban el espacio público de la cuadra 66.

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El objetivo de la acción municipal es liberar más de 2.300 metros cuadrados y recuperar 280 metros lineales para la ampliación de carriles y la optimización del flujo vehicular en una de las arterias más transitadas de Lima Este.

El operativo contó con la participación de la Gerencia de Fiscalización y Control de la MML, personal operativo de la municipalidad distrital y el resguardo de 700 efectivos policiales.

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Maquinaria pesada, como cargadores frontales, volquetes y retroexcavadoras, se utilizó para el retiro de estructuras y escombros. Según voceros municipales, los ocupantes de los predios intervenidos fueron notificados desde enero sobre el plan y recibieron facilidades para el traslado de sus bienes.

El área intervenida, compuesta en su mayoría por comercios y un solo predio destinado a vivienda, permanecía ocupada irregularmente desde hace más de dos décadas.

La municipalidad precisó que, tras la liberación de estos espacios, la ejecución de la obra vial quedará a cargo del municipio de Ate, con el compromiso de consolidar dos carriles adicionales que permitan aliviar el congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la Carretera Central.

Plan de desvío vehicular

Con el inicio de los trabajos, la Municipalidad de Lima puso en marcha un plan de desvío vehicular en la avenida Nicolás Ayllón, buscando mantener la circulación y minimizar el impacto en la rutina diaria de miles de conductores.

El esquema de desvíos, vigente desde la madrugada del sábado, distingue rutas específicas para vehículos livianos y unidades de carga pesada.

Para vehículos livianos, se habilitaron como rutas alternas las avenidas Central, 26 de Mayo y Santa María, facilitando el desplazamiento desde Chosica hacia Lima y viceversa.

Los vehículos que se dirijan desde Lima hacia Chosica deberán utilizar la avenida Central y reincorporarse luego a Nicolás Ayllón. La autoridad recomienda a los conductores respetar la señalización instalada y prever sus traslados para evitar retrasos.

Av. Nicolás Ayllón en Ate: plan de desvío vehicular
Av. Nicolás Ayllón en Ate: plan de desvío vehicular

El tránsito para vehículos de carga pesada también fue modificado. Las unidades que circulan desde Chosica con dirección a Lima deberán tomar la avenida Esperanza, luego la avenida Nueva Esperanza y posteriormente la avenida Marco Puente Llanos. En sentido inverso, desde Lima hacia Chosica, la ruta comprende las mismas avenidas en orden inverso, permitiendo reincorporarse a la vía principal.

Av. Nicolás Ayllón en Ate: plan de desvío vehicular
Av. Nicolás Ayllón en Ate: plan de desvío vehicular

Personal de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) supervisa en campo el cumplimiento de las disposiciones temporales. Inspectores y orientadores se ubican en puntos críticos para guiar a los conductores y asegurar el flujo ordenado durante la vigencia del desvío.

La MML exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya que los trabajos y el plan de desvíos continuarán mientras se desarrollan las labores de ampliación en la avenida Nicolás Ayllón.

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