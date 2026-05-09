Abogado de conductora que atropelló a vigilante en Trujillo renuncia: mujer enfrenta pedido de cárcel tras muerte de la víctima

Un agente de seguridad permanece grave tras ser impactado por una camioneta cuyo permiso de conducir estaba caducado desde hace años, mientras familiares piden sanción para la responsable| Latina Noticias

El abogado Jorge Villavicencio renunció a la defensa legal de Maricsa Polet Alfaro Cerna, investigada por atropellar y causar la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo. La decisión fue comunicada formalmente tras consultas de diversos medios sobre el denominado “caso El Golf”, en el que Alfaro Cerna enfrenta cargos graves luego del fallecimiento del vigilante.

Villavicencio informó que su participación como defensa técnica culminó oficialmente y que, en adelante, será otro profesional quien asuma la representación legal de la investigada. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión para Maricsa Alfaro Cerna, además del pago de una significativa reparación civil y la inhabilitación definitiva para conducir. La acusación se fundamenta en la gravedad del hecho, respaldada por pruebas técnicas y testimonios, y ha generado una amplia repercusión en la comunidad trujillana.

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Renuncia abogado de mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Jorge Villavicencio precisó que su renuncia responde a razones profesionales y al cierre de su etapa como defensa de Maricsa Polet Alfaro Cerna. “Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, indicó el abogado, señalando el apego estricto al marco legal y a los derechos fundamentales durante su labor.

El abogado Jorge Villavicencio formalizó su renuncia a la defensa legal de Maricsa Polet Alfaro Cerna, implicada en el 'caso El Golf' por el fallecimiento de Juan Martínez Torres en Trujillo. (Foto: Facebook / Jorge Luis Villavicencio Valderrama )

El letrado manifestó que cualquier circunstancia sobreviniente en la investigación será responsabilidad de la nueva defensa técnica, y no emitirá declaraciones adicionales sobre el proceso. “La labor profesional ejercida durante mi intervención se realizó estrictamente dentro del marco jurídico vigente, con observancia del debido proceso, el derecho de defensa y las garantías constitucionales que rigen todo proceso penal”, afirmó.

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Villavicencio expresó sus condolencias a la familia de Juan Martínez Torres y reafirmó su decisión de no intervenir públicamente en el caso tras su renuncia: “Expreso mis condolencias a la familia del señor fallecido y, por prudencia profesional, no brindaré mayores declaraciones sobre el caso”.

La comunicación oficial del abogado se produjo tras la intensificación de las investigaciones y el cambio en la calificación del delito, que pasó de lesiones a homicidio culposo luego del fallecimiento de la víctima.

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Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Conductora que atropelló a vigilante podría recibir 5 años y 4 meses de cárcel

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, a cargo del fiscal provincial Joan Balladares, solicitó que el caso se recalifique como homicidio culposo agravado. La petición incluye una condena de 5 años y 4 meses de prisión para Alfaro Cerna, el pago de S/ 329.280 como reparación civil a los herederos del vigilante y la inhabilitación definitiva para conducir vehículos.

La Fiscalía fundamentó su solicitud en la gravedad de los hechos y en las pruebas recabadas: informes médicos, videos de las cámaras de seguridad y el resultado del dosaje etílico. El dosaje arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre en la conductora, una cifra superior al límite legal. Además, se consideró agravante que Alfaro Cerna manejaba con la licencia vencida desde 2022.

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Una mujer que conducía en estado de ebriedad atropelló salvajemente a un vigilante en Trujillo, dejándolo en estado crítico. El caso se agrava al revelarse que el informe policial inicial describió las lesiones como una "caída de altura", lo que desató una investigación y la separación de los agentes involucrados.|ATV Noticias

El incidente ocurrió el 3 de mayo en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco, cuando una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna arrolló a Martínez Torres, quien realizaba labores de vigilancia. Testigos y vecinos informaron que los ocupantes del vehículo intentaron abandonar la escena tras el impacto.

La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca desde hacía cuatro años. El vigilante, de 54 años, fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos con múltiples fracturas y muerte cerebral, falleciendo el 8 de mayo a consecuencia de las lesiones sufridas.

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Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión

Familiares y allegados de la víctima expresaron indignación por la actuación inicial de las autoridades, ya que el primer parte policial consignó el hecho como una “caída de altura”, contradiciendo las imágenes recabadas por las cámaras de seguridad. Esta irregularidad motivó la separación y apertura de investigación interna contra los agentes responsables, según informó el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad.

El vehículo involucrado, propiedad de Grupo Forestal del Perú S.A.C., permanece bajo custodia para peritajes. Asimismo, la Fiscalía investiga un accidente previo protagonizado por Alfaro Cerna en 2019, lo que podría configurar reincidencia. La comunidad de Trujillo y familiares de la víctima han convocado movilizaciones para exigir justicia y transparencia en el proceso, reclamando que el caso se investigue como homicidio culposo agravado dada la gravedad de los hechos.

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