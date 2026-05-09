¿Kily González es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario? Lo último que se sabe

¿Kily González es el técnico elegido por Universitario? Lo último que se sabe.

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado tras la derrota ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores y la distancia respecto a los primeros puestos del Torneo Apertura. La directiva acelera las gestiones para definir al nuevo entrenador.

En los últimos días, el nombre de Cristian González, técnico argentino actualmente sin club, cobró fuerza como posible reemplazante de Javier Rabanal. Diversas fuentes lo vinculan a la ‘U’, aunque aún no hay acuerdo.

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El periodista Gustavo Peralta precisó que, aunque existieron conversaciones y reuniones, las negociaciones entre González y Universitario no han avanzado. “No hay nada avanzado entre la ‘U’ y el Kily González. Si bien se dieron conversaciones, reuniones, al día de hoy todo sigue igual. El club crema ve otras opciones”, publicó Peralta en su cuenta de X.

El administrador provisional del club ’merengue’ arribó a Lima tras la dura caída de la ’U’ en tierra chilenas por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. Crédito: Jax Latin Media.

Según el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, durante la primera semana de entrevistas, Omar De Felippe y ‘Kily’ González mantuvieron encuentros formales con el administrador Franco Velazco. Ambos entrenadores, con trayectoria en el fútbol sudamericano, son considerados opciones firmes por la directiva.

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La búsqueda de la ‘U’ no se limita a estos nombres. Peralta indicó que otros candidatos han sido acercados y la lista de opciones sigue abierta según la disponibilidad e interés de los postulantes.

El periodista Gustavo Peralta informó los dos entrenadores que el administrador de la 'U' contactó en las primeras entrevistas. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Omar De Felippe, técnico argentino, dirigió a clubes como Central Córdoba (campeón de Copa Argentina 2024), Independiente, Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys. Se le reconoce por su capacidad para organizar defensivamente a sus equipos y su experiencia en contextos de alta presión.

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‘Kily’ González, también argentino, cuenta con experiencia como jugador y entrenador. Dirigió a Rosario Central, donde destacó por el trabajo con jóvenes y una propuesta ofensiva.

La directiva mostró especial interés en González, valorando su perfil para aportar una dinámica diferente al plantel. La decisión final dependerá de las negociaciones y futuros encuentros.

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El abanico de candidatos incluye otros técnicos. Julio Vaccari es uno de los nombres que suena, aunque no figura como favorito. Martín Palermo también fue ofrecido y habría sostenido una reunión con representantes del club.

Diego Aguirre, actualmente en Peñarol, interesa a algunos sectores en Universitario, aunque su contrato vigente complica una posible llegada.

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Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal.