Esto es Habacilar: ¿Subió o bajó en el rating durante su tercer día?

Conoce cómo le fue en el rating a Esto es Habacilar en su tercer día al aire. (Foto: Captura de TV)

¿El público le da la espalda? América Televisión estrenó una nueva versión de Habacilar bajo la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel. Las expectativas del público por saber cómo sería este magazine tras 10 años de ausencia provocó que el programa se ubique como el segundo más visto del lunes 24 de enero.

Sin embargo, en su segundo día, a Esto es Habacilar no le fue tan bien, pues sus puntos de rating bajaron considerablemente, obteniendo solo 12.6 de los más de 18 que logró en su debut por televisión.

Cabe precisar que en su primer día, el nombre del programa se hizo tendencia en las diferentes redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que no volverían a ver el magazine debido a que no contaba con la presencia de Raúl Romero.

Los cibernautas consideraban que el popular ‘Cara de Haba’ era el conductor que le daba vida y alegría a Habacilar, además que en esta nueva versión contrataron como modelos a integrantes de Esto es Guerra.

Este sería uno de los motivos por el que este proyecto de América Televisión no se mantuvo tan alto en el rating como en su estreno. Ahora, muchos se preguntan si con el pasar de los días siguió descendiendo entre las preferencias del público.

De acuerdo a Ibope Media, en su tercer día al aire, Esto es Habacilar supo mantenerse en el rating, pues si bien no alzó vuelo, tampoco descendió más, pues logró 12.6 punto en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades hizo en total 12.1 puntos.

El programa concurso se ubicó en la cuarta posición de los programas más visto del miércoles 26 de enero, siendo superado claramente por las series de ficción de América Televisión.

Roger del Águila es conductor de la nueva temporada de Esto es Habacilar.

ASÍ LE FUE EN EL RATING A OTROS PROGRAMAS

Maricucha - América Televisión (18.7 puntos)

Junta de Vecinos - América Televisión (15.7 puntos)

América Noticias - América Televisión (13.8 puntos)

Yo Soy - Latina (8.4 puntos)

Andrea - ATV (7.8 puntos)

Mujeres al Mando - Latina (3.2 puntos)

¿QUÉ HACÍA ROGER DEL ÁGUILA ANTES DE VOLVER A HABACILAR?

Roger del Águila fue presentado como el flamante conductor de Esto es Habacilar, siento él parte de la co-conducción del programa en el pasado. Tras su regreso, muchos se preguntaron a qué se dedicaba luego de haber estado alejado de la televisión durante varios años.

“ Estuve viajando, me fui a Colombia estando ahí. Hago terapias de sanación, equilibrio de chacras, limpiezas, esas cosas . Tienen una parte de la comunicación. Mariana incluso me llamó y me dijo: ‘¿Roger, estás bien?’, y yo le dije: ‘Siempre estoy bien’. La gente está en sus casas, estresada, y por ahí me agarró”, dijo.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER ESTO ES HABACILAR?

Esto es Habacilar se transmite a través de América TV.

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

