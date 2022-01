Amor y Fuego: Milena Zárate tuvo fuerte discusión con Rodrigo González y Gigi Mitre por defender a su hermano

Milena Zárate se enfrenta a conductores de Amor y Fuego por defender a su hermano. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego se puso en contacto con la madre de las hijas de Juan Carlos Ulloa, hermano de Milena Zárate, para que de sus descargos sobre las serias acusaciones que hizo el popular ‘parcero’ contra ella.

De acuerdo al colombiano, él no podía atender personalmente los problemas que tiene con su expareja debido a que todavía existe un impedimento de ingreso al Perú por parte de Migraciones.

Luego de sus declaraciones, asegurando que estaba en Colombia, al programa Amor y Fuego llegaron imágenes en el que se podía observar a Juan Carlos Ulloa en Lima, compartiendo tranquilamente con su familia cuando supuestamente no podía ingresar a territorio peruano.

Esto enfureció a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en encarar a Milena Zárate, pues ella hace unos días estuvo en el magazine apoyando a su hermano, asegurando que lamentablemente las autoridades no lo dejaban ingresar.

“¿Por qué te prestaste con tu hermano para hacer este número?”, le consultó ‘Peluchín’. “ Las acciones que pueda llegar a cometer mi hermano son de él, está bien grande, es mayor de edad... ”, respondió la cantante colombiana.

Sin embargo, la respuesta que recibió Rodrigo González no fue de su agrado, por lo que la encaró. “Esa no fue mi pregunta, estás dejando entrever y poniendo en duda lo que estamos diciendo”, indicó.

Al escuchar nuevamente la pregunta que le hizo el conductor de Amor y Fuego, Milena Zárate se mostró bastante exaltada, asegurando que ella no sabía nada. “Ni porque así de alterada la gente te va a creer”, le dijo Gigi Mitre.

“ Milena no te victimices ahora con tus apoyos. Lo que hemos visto es que eres capaz de mentir con un cinismo escalofriante ”, comentó Rodrigo González, evidentemente bastante ofuscado por la situación.

MILENA VOLVIÓ A NEGAR QUE SUPIERA QUE SU HERMANO ESTABA EN PERÚ

Pese a que Amor y Fuego mostró unas imágenes en el que se puede ver a Juan Carlos Ulloa en la puerta del edificio en el que vive Milena Zárate, ella volvió a asegurar que jamás lo vio. “ ¿A ustedes les consta que él estaba en mi casa conmigo? Si es verdad demuéstrenmelo. ¿Ustedes me vieron a mí? ”, respondió.

La nueva respuesta de la colombiana causó que Gigi Mitre explote y se indigne aún mucho más con ella, repitiéndole una de sus frases más memorables: “Tú sí que no tienes sangre en la cara”.

Rodrigo González y Gigi Mitre se molestaron con Milena Zárate por poner en duda las imágenes que mostraron en su programa, donde se puede ver claramente al ‘parcero’ en su departamento.

NO ESTUVO EN LA PLAYA CON SU HERMANO

De otro lado, Milena Zárate aseguró que ella no estuvo en la playa al lado de su hermano, además que tendría prueba de ellos, señalando que en su cuenta de Instagram podrían encontrar todas las fotos. “¿Ustedes me vieron en la playa con él? Yo te puedo demostrar imágenes de mi Instagram en la playa”.

‘Peluchín’ no volvió a quedarse callado y sostuvo que su programa tenía videos que ella obviamente no iba a colgar en sus redes sociales. “Claro, tú puedes publicar imágenes en tu Instagram, nosotros tenemos imágenes que no cuelgas en tu Instagram”, dijo.

Finalmente la cantante colombiana precisó que ella nunca le iba a negar algún apoyo a su hermano, pues es su familia. “ Yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos no es una persona desconocida para mí, es mi hermano, es mi familia y yo jamás en la vida le voy a negar ningún apoyo cuando él me lo pida ”, sentenció.

