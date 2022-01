Karla Tarazona estalla contra Leonard León por publicar audio de su hijo: “Te mueve más el odio hacia mí que el amor a ellos”

Karla Tarazona arremete contra Leonard León. (Foto: Instagram)

Karla Tarazona no pudo contener su rabia al ver que Leonard León grabó un audio a su hijo y lo publicó en su historia de Instagram, esto con el fin de comprobar que la conductora les había prohibido usar el celular que él les obsequió. El cantante subió este material en sus redes sociales, además acusó a su expareja de hablar de él para estar en vigencia.

Aquí se escucha preguntar a Leonard por qué no está usando su celular, a lo que su hijo le cuenta que ya no lo tienen, a cambio le han dado un equipo sin mucha tecnología.

“Es que me dieron un celular, esos que se usaban hace tiempo solo con números nada más, eso me dieron y que el celular que me diste que lo devuelva. ¿Por qué? No sé, me dijeron eso. (…) En este celular no hay WhatsApp”, se le escucha decir al menor.

De esta manera, el cumbiambero intentó dejar como mentirosa a Karla, pues ella señaló que le quitó el equipo porque estaba roto. Leonard trata de mostrar que esto no es así, porque su pequeño no dice nada de ello en la conversación.

“El día de ayer hablé con mi hijo, el mayor, y en ningún momento me señala que el celular se lo están quitando por estar roto. Miente la señora una vez más demostrando un video que sea de su conveniencia”, indicó en su historia de Instagram, misma red donde colgó el audio del menor.

Leonard León publica mensajes contra Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

KARLA ARREMETE CONTRA LEONARD LEÓN

De inmediato, Karla no dudó en responder a su expareja, señalando que más podía su odio hacia ella que el amor a sus hijos.

“Dices que yo expongo. Por favor, acabas de publicar un par de audios, de los tantos que hay, poniendo lo que te conviene entre comillas. Yo no voy a poner todo lo que tengo porque esos ya los facilite en los juicios dónde analizaron cada prueba y por eso no te dan la razón” , escribió.

“Como se nota que te mueve más el odio hacia mí que el amor a tus hijos. Y aquí termina esto por ahora porque seguiré respondiendo cada mentira que pongas, señor profesional, letrado, estudiado y fracasado, porque de cantar bonito no pasaste”, acotó.

Previo a ello, Leonard la mandó a terminar su secundaria. Karla señaló que él tenía hasta universidad “y mira en lo que acabaste”. Además, le explicó por qué no deja que sus hijos usen celular con tecnología.

“Ya que eres una persona letrada y estudiada, deberías informarte un poco sobre cómo criar a los hijos. Lo primero que deberías de saber es que ellos están en pleno desarrollo y el darles un teléfono libre con Internet y redes es una herramienta muy peligrosa para cualquier niño de las edades de mis hijos”, escribió Karla Tarazona en su historia de Instagram.

Karla Tarazona responde a Leonard León. (Foto: Instagram)

KARLA TARAZONA LE RECUERDA ESCÁNDALOS A LEONARD LEÓN

Además, le recordó todas las denuncias que tiene, las cuales sus hijos pueden ver en YouTube. “Pretendes que (en) el celular con YouTube vean cómo te grabaron en estado etílico entrando a un hotel con otra mujer que no era tu pareja y en otra oportunidad enmarrocado saliendo de la comisaría denunciado por tu hermana. (…) O quizás se enteren de la cantidad de denuncias que tienes y hasta sentencia por pegarle a tu expareja”, dijo.

“Mis hijos no necesitan videollamadas, mensajes de WhatsApp, necesitan que su padre esté física y presencialmente con ellos y se involucre en su formación con todo lo que esto trae consigo. Un celular no cubre las necesidades de un niño”, concluyó.

Karla Tarazona responde a Leonard León. (Foto: Instagram)

