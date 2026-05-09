Un año de León XIV: cardenales que eligieron a Robert Prevost como papa no conocían su nacionalidad peruana

Robert Prevost, nuevo Papa de la Iglesia Católica, pasó por un riguroso proceso para obtener la nacionalidad peruana en 2015. Foto: Composición Infobae Perú

Ha pasado un año desde que el pasado 8 de mayo de 2025, el papa León XIV fue elegido como nuevo líder de la Iglesia Católica tras el cónclave realizado en el Vaticano. La designación de Robert Prevost marcó un momento histórico para millones de fieles en el mundo y generó especial atención en el Perú, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y del que también obtuvo la nacionalidad.

El entonces cardenal estadounidense-peruano asumió el pontificado bajo el nombre de León XIV, convirtiéndose en el sucesor del papa Francisco y en el representante de la Iglesia Católica ante más de mil millones de creyentes. Su elección sorprendió a diversos sectores debido al perfil discreto que mantuvo durante los días previos al cónclave.

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A un año de aquel momento, se conoció un detalle poco difundido sobre el proceso de votación en el Vaticano. Según reveló el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, varios de los cardenales que participaron en la elección desconocían que Robert Prevost contaba con doble nacionalidad y que una de ellas era la peruana.

El papa León XIV. EFE/EPA/CESARE ABBATE

No sabían de su nacionalidad peruana

En declaraciones brindadas a RPP, el arzobispo de Lima explicó que dentro del cónclave se tenía identificado a Prevost principalmente como un cardenal de origen estadounidense, pese a los años que pasó en territorio peruano y a su vínculo con diversas comunidades religiosas del país.

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“Se sabía solamente que era norteamericano. Esto es importante, porque si bien es cierto venía del Perú, diríamos que no se le prestó demasiada atención, quizás un poco por la problemática internacional que hay hoy en día, pero no había mayor información tampoco”, señaló Carlos Castillo.

El religioso indicó además que el contexto internacional y las preocupaciones internas de la Iglesia Católica influyeron en que aspectos como la nacionalidad peruana de Prevost no fueran un tema relevante durante las conversaciones previas a la votación papal.

Una ilustración acuarela del Papa León, vestido con vestimentas ceremoniales rojas y doradas, saludando con la mano derecha levantada, en un fondo con los colores de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los criterios para elegir al papa?

Carlos Castillo también recordó cómo se desarrollaron las reuniones previas al cónclave y la participación que tuvo Robert Prevost antes de convertirse en papa. Según explicó, el entonces cardenal realizó una intervención breve durante los encuentros sostenidos por los miembros del Colegio Cardenalicio.

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“Cuando uno discute o conversa sobre un perfil, salen los criterios, que son oportunos para el tiempo que estamos viviendo. Porque no se elige al sucesor de Francisco, sino al sucesor de Pedro a través del tamiz y la experiencia de Francisco, porque implica un tiempo específico”, manifestó el arzobispo de Lima.

Asimismo, precisó que el proceso de elección estuvo marcado por la reflexión sobre los desafíos actuales de la Iglesia Católica y la necesidad de escoger a un pontífice capaz de responder al contexto contemporáneo. Castillo añadió que, el día de la elección, los 133 cardenales votantes ingresaron en silencio al cónclave para emitir sus votos.

El papa Leo XIV nombra a Evelio Menjivar-Ayala, exmigrante salvadoreño, como obispo de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, marcando un hito para la Iglesia católica en Estados Unidos (Reuters)

Fuerte vínculo de León XIV con el Perú

La elección de Robert Prevost como papa generó reacciones inmediatas en el Perú debido a la larga relación que mantuvo con el país. Durante varias décadas desarrolló labores pastorales y eclesiásticas en distintas ciudades peruanas, donde fortaleció su cercanía con comunidades religiosas y fieles católicos.

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Además de su trabajo pastoral, Prevost obtuvo la nacionalidad peruana, hecho que reforzó el vínculo simbólico entre el pontífice y el país sudamericano. Tras su elección en 2025, diversas autoridades civiles y religiosas peruanas destacaron ese lazo y recordaron su trayectoria dentro de la Iglesia en territorio nacional.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

A un año de su designación como León XIV, el dato revelado por el arzobispo Carlos Castillo volvió a poner atención sobre el perfil reservado con el que Robert Prevost llegó al cónclave, así como sobre la sorpresa que generó entre algunos cardenales conocer posteriormente que el nuevo papa también tenía nacionalidad peruana.

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