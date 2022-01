Rebeca Escribens furiosa con Karla Tarazona y Leonard León por pelea mediática: “Dios los cría y ellos se juntan”

Rebeca Escribens no está de acuerdo con el actuar de la expareja. (Foto: Composición)

Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos, se mostró totalmente indignada por la pelea mediática entre Karla Tarazona y Leonard León, quienes se han dicho de todo a través de redes sociales en la última semana.

Durante el programa, Rebeca Escribens lanzó una nota sobre los dimes y diretes entre el cantante y la conductora D’ Mañana; sin embargo, no pudo ocultar su fastidio por los fuertes calificativos que ambos se han dicho de manera pública.

“Ay Dios mío, yo por más que sugiero, aconsejo, no hacen caso. No me piden mi opinión, pero igual yo la doy con todo respeto. Hablo del caso de Karla Tarazona con Leonard León, ayer dijimos que están en pleitos, pero la cosa tiene para rato”, señaló en un primer instante.

Luego de volver a presenciar la acalorada discusión que protagonizaron en Instagram, la presentadora de América Espectáculos aconsejó a los involucrados a pensar más en los dos hijos que tienen en común, quienes están siendo testigos de cómo sus padres se sacan los ‘trapitos sucios’ a nivel nacional.

“ Todo público lo hacen. Ay, Dios los cría y ellos se juntan. Esperemos que todo se solucione porque hablando en serio, es por el bien de los niños, que son casi casi adolescentes y que seguro tienen acceso a las redes sociales. Cuidado con eso, con su cabecita, con la salud mental”, recomendó Escribens.

Rebeca Escribens habla sobre la pelea mediátrica entre Karla Tarazona y Leonard León.

SE DECLARARON LA GUERRA

Desde que se separaron, en el 2011, Leonard León y Karla Tarazona siempre han estado enfrentados. Sin embargo, esta última semana todo se salió de control cuando el cantante mandó a “acabar la secundaria” a su expareja y la acusara de hablar solamente de él para figurar en televisión.

Obviamente, Karla Tarazona no se quedó callada y lo tildó de “maltratador de mujeres”, entre otros fuertes calificativos. Además , le sacó en cara la deuda de más de 50 mil soles que todavía debe por pensión de alimentos. “Yo les doy el 200% a mis hijos porque si espero lo que tú das, esos niños no tendrían educación y vida que yo tal vez no tuve, pero que yo sí se las puedo dar”, le dijo.

Tan fuerte fue la gresca que Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, salió en su defensa y encaró a Leonard por minimizar el trabajo de su pareja pese a no haber terminado sus estudios.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? Ella solo necesito que yo le diga confío en ti para que sea una perfecta jefa de Marketing. Gracias a ella, Eggtreme se posicionó como una marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran”, escribió Rafael Fernández, refiriéndose a su empresa.

KARLA LE GANÓ JUICIO A LEONARD LEÓN

A fines de 2021, Karla Tarazona anunció que le ganó un juicio a Leonard León por variación de régimen de visitas, luego que el juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundada la demanda del artista, al sostener que supuestamente no puede ver a sus herederos hace más de dos años.

“Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, dijo para luego dar a conocer que el cantante le debía 50 mil soles.

Al exponerse la declaración de la conductora en diferentes medios de comunicación, Leonard utilizó su cuenta de Instagram para expresar su rechazo hacia la actitud de su expareja.

“No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, escribió el cantante de cumbia.

SEGUIR LEYENDO: