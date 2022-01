Magaly Medina estará presente en el Perú vs. Colombia y los hinchas la tildan de ‘salada’

Magaly Medina asistirá al partido en Perú y Colombia en Barranquilla. (Foto: Instagram)

No la quieren. Magaly Medina en más de una ocasión confesó que ella no es seguidora del fútbol peruano y menos de los jugadores de la selección peruana, con quienes en más de una ocasión ha tenido problemas legales por los ‘ampays’ que les ha hecho.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión dio a conocer que se encontraba en la Barranquilla, Colombia, ciudad en la que la selección peruana enfrentará a los ‘cafeteros’ por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Es por este motivo que sus seguidores le consultaron si iba a ir al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para alentar a la ‘Bicolor’. La respuesta de la ‘Urraca’ sorprendió a más de uno, pues efectivamente iba a asistir, pero aclaró que lo haría para acompañar a su esposo.

Ella señaló que Alfredo Zambrano la invitó a Colombia y que le pidió acompañarlo al recinto deportivo, esto pese a que ella no es seguidora del fútbol; sin embargo, Magaly Medina sostuvo que solo asistiría por darle el gusto a su esposo.

“ Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta ”, aseguró.

Asimismo, ella aseguró que nunca fue a ver a la selección peruana en Lima y que solo asistió a estadios para conciertos, por lo que sería la primera vez que verá un partido de la ‘Blanquirroja’.

“ He venido para acompañar a mi esposo, es algo que no hago, no me gusta el fútbol, pero él me invita a viajar por el mundo y yo también sé darle el gusto a él ”, agregó.

FANS DE LA SELECCIÓN PERUANA NO LA QUIEREN

Debido a que la mala vibra de Magaly Medina afectaría a los jugadores de la selección peruana, que se juega su pase a la Copa del Mundo, los fans del equipo de Ricardo Gareca empezaron a tildarla de ‘salada’.

“La salada y su nube, no vayan”, “vas a salar el partido, quedó demostrado que no simpatizas con nuestros jugadores”, “ahora los jugadores estarán nerviosos”, fueron algunos de los comentarios que se puede leer en las redes sociales.

PERÚ SE JUEGA SU CLASIFICATORIA A QATAR 2022

La selección peruana necesita ganarle a su similar de Colombia para seguir soñando con la clasificación, pues tras jugarse algunos partidos de la fecha 15, el equipo de todos quedó sexto en la tabla de posiciones, ubicación que lo deja fuera del mundial.

Este encuentro importante se jugará el viernes 28 de enero en la ciudad de Barranquilla. La hora para ver este partido será a las 4:00 p.m (hora peruana) y se transmitirá por la señal de América Televisión.

